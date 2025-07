Risultati Champions League: diretta gol live score di martedì 22 luglio, prende il via l'andata del secondo turno preliminare.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: ALTRI ESORDI STAGIONALI!

Siamo tornati in tema di risultati Champions League, va infatti ricordato che in questa estate si giocano i turni di qualificazione al super girone da 36 squadre che ha fatto l’esordio lo scorso anno, e martedì 22 luglio è il momento di vivere, dalle ore 17:00, l’andata del secondo turno preliminare.

Qui naturalmente entrano in scena altre squadre, quelle che erano riuscite a garantirsi la qualificazione diretta a questa fase; vivremo almeno oggi un totale di 13 partite e alcune di queste sono particolarmente interessanti, per la presenza di realtà che puntano davvero ad arrivare al girone di settembre.

Scopriremo tutto strada facendo, intanto quello che possiamo dire circa i risultati Champions League è che già il primo turno preliminare ha regalato emozioni e sorprese e che ci siamo divertiti, adesso la speranza è che anche procedendo nel torneo possa essere lo stesso ma come sempre ce lo diranno i campi.

Noi ci accomodiamo ma prima di vivere questa intensa giornata possiamo fare un rapido excursus sulle squadre protagoniste di questi risultati Champions League, come detto ce ne sono alcune che possono fare strada e che abbiamo già osservato come protagoniste nelle ultime stagioni del calcio europeo.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: L’ASTICELLA SI ALZA

Forse in questi risultati Champions League per l’andata del secondo turno preliminare la squadra che bisogna maggiormente citare è quella scozzese, ovvero i Rangers Glasgow: una formazione che ha raggiunto la finale di Europa League nel 2022 perdendola contro l’Eintracht, e che poi è stata in grado, nell’ultima edizione, di raggiungere i quarti di finale della stessa competizione prima di perdere contro l’Athletic Bilbao, naturalmente si tratta di una società ammantata di storia al pari della Stella Rossa, che per altro come ben sappiamo ha anche in bacheca una Coppa dei Campioni.

Queste due indicano la via, possiamo dire così, nel secondo turno preliminare; c’è però anche il Ferencvaros che recentemente ha sfidato la Juventus nel girone di Champions League e la Fiorentina in quello di Conference League, c’è ancora il Ludogorets che non ha sbagliato il primo impegno e prosegue la sua corsa e poi ci sono Dinamo Kiev e Copenaghen, che possono avere l’ambizione di provarci così come il Malmoe. Abbiamo insomma parecchia carne al fuoco, e adesso aspettiamo che le partite che formano il quadro dei risultati Champions League per l’andata del secondo turno preliminare prendano davvero il via.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: ANDATA 2° TURNO PRELIMINARE

Ore 17:00 KuPS Kairat Almaty

Ore 18:00 Lincoln Stella Rossa

Ore 18:00 Noah Ferencvaros

Ore 19:00 Copenaghen Drita

Ore 19:00 Hamrun Dinamo Kiev

Ore 19:00 Pafos Maccabi Tel Aviv

Ore 19:00 Viktoria Plzen Servette

Ore 19:00 RFS Malmoe

Ore 20:00 Shkendija FCSB

Ore 20:15 Slovan Bratislava Zrinjski

Ore 20:30 Lech Poznan Breidablik

Ore 20:45 Rangers Panathinaikos

Ore 20:45 Rijeka Ludogorets