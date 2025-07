Risultati Champions League: diretta gol live score delle due partite che mercoledì 23 luglio si giocano per l'andata del secondo turno preliminare.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE ULTIME DUE PARTITE!

Ultime due partite con i risultati Champions League, mercoledì 23 luglio si conclude il programma del secondo turno preliminare per quanto riguarda le gare di andata e il primo match è fissato alle ore 19:00 con Brann Salisburgo, mentre alle ore 20:45 si gioca Shelbourne Qarabag.

Abbiamo avuto ieri il grosso del calendario, e bisogna allora ricordare che siamo in un regime di turni di qualificazione che vanno in scena in andata e ritorno, con la regola sui gol in trasferta abolita ormai quattro anni fa e, come sempre, la possibilità di andare ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Nei risultati Champions League abbiamo già visto parecchia carne al fuoco; in questo secondo turno preliminare si sono aggiunte squadre che erano qui di diritto avendo saltato il primo impegno, perché rappresentano federazioni che sono meglio piazzate nel ranking Uefa.

Alla fine l’obiettivo per tutte è quello di entrare nel girone unico da 36 squadre che ha fatto il suo esordio lo scorso anno; qualche realtà a dire il vero si potrebbe accontentare di “retrocedere” nelle competizioni minori ed è quello che scopriremo strada facendo, continuando a seguire i risultati Champions League.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IL QUADRO

Questa sera i risultati Champions League ci fanno vivere solo due partite, ma saranno ugualmente interessanti: sicuramente la big del mercoledì è il Salisburgo, che come ben sappiamo fa parte dell’universo Red Bull ed è qualcosa in più di una semplice “succursale” del Lipsia, abbiamo infatti già visto come la formazione austriaca, oltre ad aver fatto crescere elementi poi esplosi (su tutti Erling Haaland, almeno in epoca recente) sia riuscita a fare strada in Europa League qualche anno fa, con una squadra giovanissima che certamente avrebbe meritato maggiore sorte.

Il Salisburgo è una delle forti candidate ad arrivare in fondo e dunque qualificarsi al girone, ma dovrà necessariamente alzare l’asticella: l’anno scorso infatti gli austriaci hanno deluso parecchio nel loro percorso da settembre in avanti e in termini generali sembrano essere particolarmente calati. Restano comunque ampiamente favoriti nel secondo turno preliminare contro i norvegesi del Brann, così come il Qarabag ha il vantaggio del pronostico nei confronti dello Shelbourne, che nel turno precedente ha vinto il derby contro i nordirlandesi del Linfield. Parola ai campi dunque, perché finalmente ci siamo e tra poco potremo davvero tornare a seguire insieme i risultati Champions League.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: ANDATA 2° TURNO PRELIMINARE

Ore 19:00 Brann Salisburgo

Ore 20:45 Shelbourne Qarabag