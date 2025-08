Risultati Champions League: diretta gol live score delle quattro partite d’andata del terzo turno preliminare attese per oggi, 5 agosto 2025

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: INIZIANO LE PARTITE!

Siamo pronti a vivere una nuova serata in compagnia dei risultati Champions League: abbiamo detto che avremo quattro partite sulle dieci in programma per l’andata del terzo turno preliminare, che invece settimana prossima per il ritorno sarà in programma interamente al martedì, dal momento che mercoledì 13 agosto sarà il giorno dedicato alla Supercoppa Europea tra Paris Saint Germain e Tottenham, che lo ricordiamo sarà giocata allo stadio Friuli di Udine, per la prima volta in Italia.

Su queste dieci sfide, sei fanno parte del Champions Path (fra le quali tre di oggi) e quattro del League Path, fra cui stasera solamente Rangers Viktoria Plzen. Ricordiamo che le squadre eliminate passeranno in Europa League, ma con una differenza: dal Champions Path si passerà ai playoff di Europa League, invece si andrà già alla fase a gironi per chi uscirà di scena dal League Path al termine di questo turno dei risultati Champions League che ci darà questa sera le sue prime indicazioni! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SIAMO AL TERZO TURNO

Il gioco si fa sempre più interessante: i risultati Champions League infatti ci propongono oggi, martedì 5 agosto 2025, quattro partite d’andata del terzo turno preliminare, che è il penultimo turno della fase estiva per assegnare gli ultimi sette posti ancora disponibili nel tabellone principale del massimo torneo europeo per club.

Nelle scorse settimane ci sono già stati parecchi verdetti: 14 squadre sono uscite di scena nel primo turno e altre 15 nel secondo. Adesso sono in lizza 20 formazioni, cioè evidentemente le 15 che hanno passato il turno precedente più cinque che entrano invece in scena a questo livello. Ovviamente quindi sono dieci partite, le altre sei sfide d’andata ovviamente saranno in programma domani.

Adesso però evidentemente dobbiamo concentrarci su ciò che ci attenderà nelle prossime ore, ricordando che l’apertura toccherà al derby nordico Malmoe Copenaghen, partita il cui fischio d’inizio sarà infatti alle ore 19.00. I campioni di Svezia contro i campioni di Danimarca, affascinante anche perché Malmoe è la città svedese geograficamente più vicina alla Danimarca e quindi possiamo davvero considerarlo un derby.

Inoltre dobbiamo aggiungere che si tratta di due squadre di buona tradizione nelle Coppe europee, in questo momento soprattutto i danesi – possiamo ad esempio ricordare che il Copenaghen nella stagione 2023-2024 raggiunsero gli ottavi di finale, quindi per più di un motivo possiamo parlare di un inizio di serata oggettivamente affascinante per i risultati Champions League.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE PARTITE DELLA SERA

Possiamo poi passare alle ore 20.00, quando avranno inizio altre due partite per l’andata del terzo turno preliminare dei risultati Champions League. Per la precisione, si tratta di Dinamo Kiev Pafos e Shkendija Qarabag, con la squadra campione d’Ucraina in carica che è sicuramente il nome più nobile. Dovrà giocare in Polonia, fatto al quale siamo purtroppo ormai tristemente abituati, contro il Pafos che cercherà di firmare la sorpresa, mentre nell’altra sfida sulla carta potrebbe essere forse favorito il Qarabag.

Per i campioni dell’Azerbaigian e quelli della Macedonia del Nord c’è comunque in palio la gustosa possibilità di giocarsi i playoff, infine per i risultati Champions League avremo stasera anche una partita del cosiddetto League Path, cioè fra due piazzate di nazioni che però hanno ranking sufficiente per iscrivere più di una squadra. Alle ore 20.45 spazio quindi a Rangers Viktoria Plzen, per i cechi sarà un test sicuramente tosto nella sempre affascinante atmosfera dello stadio di Ibrox, a Glasgow.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, ANDATA TERZO TURNO PRELIMINARE

Ore 19.00

Malmoe Copenaghen

Ore 20.00

Dinamo Kiev Pafos

Shkendija Qarabag

Ore 20.45

Rangers Viktoria Plzen