Risultati Champions League: diretta gol live score delle sei partite d’andata del terzo turno preliminare attese oggi, mercoledì 6 agosto 2025

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: VIA ALLA PRIMA PARTITA!

Abbiamo già avuto modo di evidenziare il fatto che il fuso orario porterà all’inizio dei risultati Champions League già nel pomeriggio italiano grazie a Kairat Almaty Slovan Bratislava. Le partite più stuzzicanti tuttavia saranno naturalmente quelle di prima serata, che vedranno scendere in campo ben tre formazioni che nella storia hanno vinto l’allora Coppa dei Campioni. Il digiuno più lungo è quello del Benfica, che nel 1961 e 1962 fu la prima a salire sul tetto d’Europa dopo la cinquina del Real Madrid, successivamente i portoghesi hanno giocato altre cinque finali ma le hanno perse tutte, chissà se la celebre maledizione di Béla Guttmann ci abbia davvero messo lo zampino.

Per il Feyenoord c’è la vittoria nel 1970 che ha aperto l’epopea del calcio olandese di quegli anni e per la Stella Rossa ci fu invece il capolavoro del 1991, canto del cigno per l’intera Jugoslavia unita, non solo nel calcio. Tante storie affascinanti per i risultati Champions League, adesso però vogliamo scoprire che cosa ci dirà il campo stasera… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI COMPLETA L’ANDATA DEL TERZO TURNO

I nomi in campo cominciano a farsi di un certo livello e ne avremo la conferma per i risultati Champions League oggi, mercoledì 6 agosto 2025, in occasione delle ultime sei partite d’andata del terzo turno preliminare. Ovviamente i verdetti arriveranno solamente settimana prossima, ma intanto già possiamo presentare formazioni di livello.

In verità il debutto sarà “esotico”, già alle ore 17.00 per esigenze di fuso orario in Kairat Almaty Slovan Bratislava, con i campioni del Kazakistan che cercheranno di farsi strada ma contro i campioni di Slovacchia che già nella scorsa edizione riuscirono ad arrivare al tabellone principale della Champions League, anche se poi ne furono una delle ‘cenerentole’.

Già alle ore 19.00 il livello dovrebbe essere più alto con Salisburgo Bruges: gli austriaci sono reduci dalla partecipazione al Mondiale per Club, chiaro segno di una ottima costanza di rendimento, mentre i belgi l’anno scorso raggiunsero gli ottavi di finale, come purtroppo l’Atalanta ricorda fin troppo bene.

Insomma, il livello tecnico comincia ad essere davvero buono per i risultati Champions League e possiamo dire che tutte le squadre in campo nelle prossime ore puntino a raggiungere la cosiddetta ‘fase campionato’ che abbiamo conosciuto nella scorsa stagione, anche se ci sono ancora due turni da superare e i posti disponibili sono appena sette.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE PARTITE DELLA SERA

Alle ore 19.30 ci attenderà una sfida tutta dell’Est europeo con Ludogorets Ferencvaros e potremmo fare lo stesso discorso alle ore 20.30 per Lech Poznan Stella Rossa, sono tutte squadre campioni di nazioni di livello più che discreto e quindi meriteranno il massimo di attenzione per i risultati Champions League, anche se forse a stuzzicare la nostra attenzione ci saranno soprattutto le due partite delle ore 21.00, sebbene non coinvolgeranno in questo caso alcun campione nazionale.

Parliamo evidentemente di squadre piazzate nei rispettivi campionati che però puntano ad entrare nel tabellone principale della Champions League 2025-2026 tramite il cosiddetto League Path. L’appuntamento sarà alle ore 21.00 con Nizza Benfica e Feyenoord Fenerbahce: in lizza squadre di campionati di eccellenza, nel caso di Benfica e Feyenoord abbiamo anche delle Coppe dei Campioni in bacheca mentre il Fenerbahce è allenato da José Mourinho e lo Special One ovviamente sarà uno degli uomini da seguire oggi per i risultati Champions League…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, ANDATA TERZO TURNO PRELIMINARE

Ore 17.00

Kairat Almaty Slovan Bratislava 0-0

Ore 19.00

Salisburgo Bruges

Ore 19.30

Ludogorets Ferencvaros

Ore 20.30

Lech Poznan Stella Rossa

Ore 21.00

Nizza Benfica

Feyenoord Fenerbahce