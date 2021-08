Risultati Champions league/ Diretta gol live score: andata dei play off

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SI CHIUDE IL TURNO DI ANDATA DEI PLAY OFF

Siamo ancora nel vivo dei risultati della Champions league 2021-22, anche oggi mercoledì 18 agosto 2021: dopo i primi incontri occorsi ieri, è con oggi che si completerà il quadro dell’andata dei play off della massima competizione UEFA per club e davvero non vediamo l’ora di dare la parola al campo.

Pur con solo tre incontri a farci compagnia, pure ci attende una serata eccezionale per la Champions league, vista la caratura dei club chiamati in campo a brevissimo: pure ricordiamo che solo il prossimo 24 e 25 agosto si conosceranno i nomi delle sei squadre che entreranno a far parte del tabellone dei gironi della Champions league (con pure alcuni top club come Juventus, Atalanta, Milan, i campioni in carica del Chelsea, Atletico, Liverpool e Bayern). Nella trepidante attesa, vediamo quali saranno gli incontri messi in programma in questo 18 agosto 2021.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: I MATCH IN PROGRAMMA

Per i risultati della Champions league, nell’andata di play off, pure vediamo subito che non ci saranno gran problemi di orari e che anzi, per tutti e tre gli incontri messi in calendario, è stato deciso appena un solo fischio d’inizio alle ore 21.00 (vi sarà dunque contemporaneità sui campi).

Ecco che allora in prima serata a Lisbona sarà bella sfida tra Benfica e Psv, due club in grandissima condizione in queste prime settimane della nuova stagione calcistica. Alla medesima ora sarà via anche per Malmo e Ludogorest, con i bulgari protagonisti dopo una difficile qualificazione occorsa contro l’Olympiacos ai tempi supplementari qualche giorno fa. A chiudere il quadro la partita Young Boys-Ferencvaros, con i magiari non favoriti sulla carta, ma pronti a regalarci scintille a Berna.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE

21:00 Benfica-PSV

21:00 Malmo-Ludogorets

21:00 Young Boys-Ferencvaros



