Risultati Champions League/ Diretta gol live score, andata ottavi (16 febbraio)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: INIZIANO GLI OTTAVI!

I risultati di Champions League tornano a farci compagnia: dopo la consueta sosta invernale, durata oltre due mesi, la principale competizione del calcio europeo si ripresenta martedì 16 febbraio con i due match, entrambi alle ore 21:00, che aprono il programma degli ottavi di finale. Si tratta di Barcellona Psg e Lipsia Liverpool; salvo sorprese, si torna a giocare con la solita formula di andata e ritorno e la squadra prima in classifica nel girone che potrà giocare in casa il secondo match, un regolamento che ormai abbiamo imparato a conoscere negli anni e che rappresenta uno dei punti fermi che riguardano la Champions League e non solo – funziona in questo modo anche l’Europa League, sia pure con qualche differenza.

L’anno scorso, ricorderete, la pandemia di Coronavirus e il lockdown avevano portato a disputare i quarti di finale e le semifinali in gara secca nella bolla di Lisbona, gli ottavi si erano conclusi sulla distanza regolare dei 180 minuti ma la metà delle gare di ritorno si era giocata in agosto e a porte chiuse (cosa però già toccata all’Atalanta, per esempio, in campo a marzo) dunque dando un tocco assolutamente speciale alla competizione. Adesso vedremo quello che succederà per i risultati di Champions League del martedì, ricordando che ogni sera vivremo solo due partite e che abbiamo tre italiane coinvolte negli ottavi di finale, dunque la nostra grande speranza è quella di portarle tutte ai quarti. Per questo però bisognerà ovviamente aspettare…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Apriamo dunque la nostra analisi sui risultati di Champions League che tra poche ore inaugurano il tabellone degli ottavi di finale. Giocando sulla distanza di andata e ritorno l’esito di queste sfide è molto importante; vedremo se il Psg riuscirà finalmente ad avere la meglio sulla bestia nera Barcellona, più volte incrociata in epoca recente e autrice di una clamorosa rimonta con il 6-1 del Camp Nou, dopo aver perso 4-0 al Parco dei Principi. I transalpini, finalisti della passata edizione, hanno cambiato allenatore e si presentano a questo appuntamento con Mauricio Pochettino a caccia della seconda finale in tre stagioni; nell’altro ottavo di andata deve assolutamente rialzare la testa il Liverpool, che dopo la Champions League vinta nel 2019 e la Premier League dominata l’anno seguente ha perso il filo del discorso, arriva da due sconfitte consecutive in campionato e rischia di chiudere una stagione senza vincere nulla, cosa che per una corazzata come quella di Jurgen Klopp sarebbe assolutamente singolare. Il Lipsia però ha centrato la semifinale nella bolla di Lisbona, ha bruciato le tappe e resta una squadra temibile perché ha capito come affrontare al meglio questo tipo di competizione; dunque aspettiamo che le quattro squadre impegnate questa sera facciano il loro ingresso sui due campi coinvolti, non vediamo l’ora che per questa Champions League si torni a giocare…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: ANDATA OTTAVI

Ore 21:00 Barcellona Psg

Ore 21:00 Lipsia Liverpool



