Risultati Champions League/ Diretta gol live score andata ottavi, 22 febbraio

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, OGGI TOCCA ALLA JUVENTUS!

I risultati Champions League torneranno protagonisti oggi, martedì 22 febbraio 2022, con altre due partite d’andata degli ottavi di finale della Champions League 2021-2022. La formula e anche il calendario della manifestazione sono rimasti uguali rispetto agli anni scorsi (la grande novità è legata invece ovviamente al cambio della regola sui gol in trasferta), di conseguenza le partite degli ottavi di Champions League sono spalmate addirittura su quattro settimane – due all’andata e due al ritorno – per consentire ad Europa League e Conference League di rimettersi in pari, disputando nello stesso periodo playoff ed ottavi.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Diretta gol: pari Bayern al 90', Inter ko con i Reds

Di conseguenza, le partite in programma sono solamente due per ogni sera, ma questo naturalmente non vuol dire che le emozioni siano di meno, anche perché il livello delle sfide si sta alzando e con esso anche la posta in palio. Oggi quindi i risultati Champions League ci proporranno queste due partite, entrambe con fischio d’inizio in programma alle ore 21.00: Chelsea Lille e Villarreal Juventus, che poi saranno nella seconda settimana anche al ritorno, ma di mercoledì perché si alternano i giorni.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Diretta gol live score: PSG sul filo!

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LA JUVENTUS

Presentando i risultati Champions League, oggi naturalmente spicca il ritorno in campo della Juventus contro il Villarreal, un esito sulla carta abbastanza fortunato del sorteggio degli ottavi di Champions League per la Juventus, che d’altronde si è meritata questa fortuna vincendo il proprio girone davanti al Chelsea, che curiosamente giocherà a sua volta oggi. La missione di riportare la Champions League alla Juventus potrebbe dunque ripartire con un pizzico di fortuna, anche se la Juventus sa di non essere in questo momento fra le compagini più forti a livello europeo e quindi vincere sarebbe un’impresa straordinaria.

Risultati Champions League, classifiche/ Diretta gol: Barca in EuroLeague! Live score

Il calciomercato di gennaio non ha risolto del tutto i problemi nonostante gli arrivi di Zakaria e soprattutto Vlahovic, come dimostrano gli ultimi due pareggi consecutivi in campionato che frenano la rincorsa della Juventus – visto che davanti vanno piano, lo scudetto sarebbe stato incredibilmente di nuovo un obiettivo con risultati migliori a febbraio. Meglio però non galoppare troppo con la fantasia: per adesso bisogna pensare ad eliminare il Villarreal, guai a darlo per scontato pensando come sono finite negli ultimi anni le sfide contro rivali sulla carta inferiori alla Juventus…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, ANDATA OTTAVI

Ore 21.00

Chelsea Lille

Villarreal Juventus



© RIPRODUZIONE RISERVATA