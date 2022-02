Risultati Champions League/ Diretta gol live score, andata ottavi (23 febbraio)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: QUANTA STORIA IN CAMPO!

I risultati di Champions League per l’andata degli ottavi di finale ci propongono le ultime due partite di questo turno: Atletico Madrid Manchester United e Benfica Ajax si giocano alle ore 21:00 di mercoledì 23 febbraio, come ben sappiamo con la squadra padrona di casa che è quella classificatasi seconda nel proprio girone della prima fase. C’è tantissima storia in campo: parliamo infatti di tre società che hanno già vinto questa competizione (anche se una di queste, il Benfica, non lo ha mai fatto sotto il nome di Champions League) mentre tutte hanno giocato almeno tre finali, il che ovviamente contribuisce a rendere entusiasmante un mercoledì sera di grande calcio.

Risultati Champions League/ Diretta gol live score: pari per la Juventus!

Volendo invece contestualizzare sulla stretta attualità, possiamo dire che almeno sulla carta nessuna di queste squadre sembra realmente attrezzata per arrivare in fondo; questo naturalmente nelle previsioni, perché poi il campo può sempre raccontare storie diverse e almeno due di queste realtà impegnate questa sera hanno stupito gli addetti ai lavori in epoca parecchio recente. Vedremo allora come andranno le cose, intanto aspettando che per i risultati di Champions League si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali che potrebbero emergere dall’andata degli ottavi di finale.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Diretta gol: pari Bayern al 90', Inter ko con i Reds

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo dunque arrivati al momento in cui si giocano gli ultimi ottavi di andata per i risultati di Champions League. Guardando a cosa è successo nella fase a gironi, possiamo sicuramente dire che la squadra che ha fatto meglio è l’Ajax: solo vittorie per i Lancieri che si sono dimostrati una spettacolare macchina da gol, anche se poi il girone non era esattamente di ferro i ragazzi di Erik Ten Hag hanno convinto tutti, a differenza di un Atletico Madrid che sembra essere nella parte conclusiva dell’attuale ciclo (a oggi non giocherebbe la prossima Champions League, essendo quinto nella Liga) e si è qualificato con 7 punti – ma ha vinto a Porto la partita decisiva.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Diretta gol live score: PSG sul filo!

Il Manchester United tutto sommato ha vinto il suo girone, anche se di punti ne ha fatti soltanto 11 e non è nemmeno riuscito a battere lo Young Boys; non avesse segnato due volte nel finale contro l’Atalanta, le cose sarebbero andate diversamente. Infine abbiamo il Benfica, che ha soprattutto approfittato della crisi del Barcellona: le Super Aquile sono agli ottavi perché, incredibilmente o meno che sia, i blaugrana non sono riusciti a batterle al Camp Nou nell’ultima giornata. Adesso, vedremo in che modo andranno queste due partite perché tra poche ore arriverà il momento di giocare…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: ANDATA OTTAVI

Ore 21:00 Atletico Madrid Liverpool

Ore 21:00 Benfica Ajax



© RIPRODUZIONE RISERVATA