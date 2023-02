Risultati Champions League/ Diretta gol live score andata ottavi: c’è il Napoli!

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, SUPER SFIDA REAL!

I risultati Champions League torneranno protagonisti oggi, martedì 21 febbraio 2023, con altre due partite d’andata degli ottavi di finale della Champions League 2022-2023. La formula e anche il calendario della manifestazione sono rimasti uguali rispetto agli anni scorsi, compresa la grande novità della passata stagione legata al cambio della regola sui gol in trasferta, di conseguenza le partite degli ottavi di Champions League sono spalmate come ormai è consueto su quattro settimane – due all’andata e due al ritorno – per consentire ad Europa League e Conference League di rimettersi in pari, disputando nello stesso periodo playoff ed ottavi.

Di conseguenza, le partite in programma sono solamente due per ogni sera, ma questo naturalmente non vuol dire che le emozioni siano di meno, anche perché il livello delle sfide si sta alzando e con esso anche la posta in palio. Oggi quindi i risultati Champions League ci proporranno queste due partite, entrambe con fischio d’inizio in programma alle ore 21.00: Eintracht Francoforte Napoli e Liverpool Real Madrid, che poi saranno nella seconda settimana anche al ritorno, ma di mercoledì perché si alternano i giorni.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IL NAPOLI

Presentando i risultati Champions League, oggi naturalmente spicca il ritorno in campo del Napoli contro l’Eintracht Francoforte, un esito sulla carta abbastanza fortunato del sorteggio degli ottavi di Champions League per il Napoli di Luciano Spalletti, che d’altronde si è meritato questa fortuna vincendo il proprio girone davanti al Liverpool, che curiosamente giocherà a sua volta oggi ad Anfield nell’andata del grande duello con i detentori del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Abbiamo ancora negli occhi le meraviglie del Napoli nella fase a gironi, dal 4-1 contro il Liverpool alle goleade rifilate a Rangers Glasgow e Ajax, per cui gli occhi di molto saranno puntati sugli azzurri anche questa sera.

Di fronte ci sarà l’Eintracht Francoforte, squadra di tutto rispetto come dimostra il fatto che i tedeschi abbiano vinto la scorsa edizione della Europa League, tuttavia i favori dei pronostici vanno sicuramente alla capolista della nostra Serie A, che domina in patria e vuole continuare a stupire anche in Champions League, magari ottenendo già in Germania un risultato che metta in discesa la strada verso i quarti di finale. Meglio però non galoppare troppo con la fantasia: il Napoli può sognare, ma ha il dovere di restare con i piedi per terra per rendere concreto questo sogno…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, ANDATA OTTAVI

Ore 21.00 Eintracht Francoforte Napoli

Ore 21.00 Liverpool Real Madrid











