Risultati Champions League/ Diretta gol live score, andata ottavi: c’è la Juventus

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: ECCO LA JUVENTUS!

I risultati di Champions League tornano a farci compagnia mercoledì 17 febbraio, con le partite che sono valide per l’andata degli ottavi di finale: Porto Juventus e Siviglia Borussia Dortmund scattano alle ore 21:00, e sappiamo bene che le squadre in casa questa sera sono quelle che hanno chiuso il girone al secondo posto, dunque le altre avranno il lieve vantaggio (che in epoca di porte chiuse conta il giusto, pur essendo comunque un fattore) di avere il ritorno nel proprio stadio. Vale la pena ricordare brevemente un altro punto del regolamento, che chiaramente è sempre quello ma merita una rinfrescata.

In caso di differenza pari al termine delle due partite i gol in trasferta avranno un valore doppio e passerà il turno chi ne avrà segnati di più, qualora anche questo dato fosse in equilibrio si andrà ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore. Le squadre favorite per queste due partite ci sono, ma si gioca su una distanza davvero sottile perché sui 180 minuti può succedere realmente di tutto; dunque a noi non resta che aspettare per capire in che modo andranno le due partite per i risultati di Champions League, adesso possiamo fare una valutazione più approfondita circa i temi principali che verranno affrontati tra poche ore sui due campi coinvolti.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Nei risultati di Champions League per mercoledì abbiamo dunque la Juventus, che è la prima italiana a giocare nell’andata degli ottavi: i bianconeri hanno vinto il loro girone operando il ribaltone ai danni del Barcellona, con un 3-0 al Camp Nou che soprattutto in quel momento aveva rappresentato un risultato a sorpresa, visto che Andrea Pirlo non era ancora riuscito a far decollare la sua squadra. Contro il Porto la tradizione è ampiamente favorevole e anche quest’anno la Juventus appare superiore, eppure non ci si può permettere di sottovalutare un avversario che ha maturato esperienza in Champions League e può sempre rendere complesso il discorso legato al passaggio del turno; sicuramente però è molto più intrigante l’altro ottavo, perché Siviglia e Borussia Dortmund partono più o meno alla pari in una doppia sfida che probabilmente sarà decisa dagli episodi. Gli andalusi vogliono fare il salto di qualità anche in questo torneo dopo aver dominato in Europa League, i gialloneri sperano di aprire un nuovo ciclo vincente dopo le difficoltà portate dall’addio – ormai lontano – di Jurgen Klopp: il risultato di questa sera al Sanchez Pizjuan sarà già parecchio importante, e quindi vedremo come andranno le cose…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: ANDATA OTTAVI

Ore 21:00 Porto Juventus

Ore 21:00 Siviglia Borussia Dortmund



