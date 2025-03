RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: VIA AGLI OTTAVI DI FINALE!

Cominciano gli ottavi di finale, altra novità per i risultati Champions League perché fino all’anno scorso questo era il primo turno ad eliminazione diretta, spalmato su ben quattro settimane tra febbraio e marzo, mentre stavolta ci sono stati i playoff in precedenza, verrebbe da dire “purtroppo” per il calcio italiano. Infatti Atalanta, Juventus e Milan sono tutte uscite di scena: ci resta solo l’Inter, che però scenderà in campo domani, per cui oggi martedì 4 marzo 2025 il palcoscenico sarà tutto per alcune big internazionali, che comunque seguiremo con la massima attenzione.

Risultati Champions League/ Mbappé pazzesco! Diretta gol live score (oggi 19 febbraio 2025)

Sarà Bruges Aston Villa ad aprire il quadro dei risultati Champions League alle ore 18.45, con tanti rimpianti per la Dea che avrebbe potuto sfidare gli inglesi, ma è stata eliminata al termine di due partite nelle quali, tra sfortune ed errori, praticamente niente è girato per il verso giusto per l’Atalanta. Francamente il duello in terra belga sarà l’ottavo più “debole”, almeno sulla carta, perché poi il livello si alzerà parecchio alle ore 21.00 con Borussia Dortmund Lille, Psv Eindhoven Arsenal e soprattutto il grande derby Real Madrid Atletico Madrid, senza dubbio il big-match del martedì.

Risultati Champions League/ Fuori anche l'Atalanta! Diretta gol live score ritorno playoff (18 febbraio 2025)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IL GRANDE DERBY DI MADRID

Di certo nessuno potrà dire che sia banale il cammino di Carlo Ancelotti verso l’obiettivo della difesa del titolo. Una fase campionato non esaltante ha costretto il Real Madrid ai playoff ed ecco il clamoroso incrocio con il Manchester City, che nessuno avrebbe immaginato così presto. Eliminato Pep Guardiola, ecco l’incrocio con i cugini dell’Atletico di Diego Simeone, che di nuovo sarà un pezzo forte per i risultati Champions League. D’altro canto, anche i Colchoneros di sicuro speravano che il piazzamento tra le prime otto valesse, oltre all’esenzione dai playoff, magari anche un buon incrocio negli ottavi.

Risultati Champions League/ Caduta rossonera! Diretta gol live score (andata playoff 12 febbraio 2025)

Invece ecco il derby di Madrid, che richiama alla memoria precedenti molto illustri nella storia recente, su tutte le due finali del 2014 e del 2016, in entrambi i casi con festa del Real e beffa amatissima per l’Atletico. A Lisbona fu proprio un confronto tra Ancelotti e Simeone, con Carlo che firmò la ‘Decima’ per il Real Madrid, mentre a Milano due anni più tardi c’era Zinedine Zidane in panchina per i Blancos. L’attualità ci dice invece che il rendimento delle due squadre di Madrid in questa stagione è praticamente identico, ma naturalmente questo conta fino a un certo punto in un derby che illuminerà i risultati Champions League…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, ANDATA OTTAVI

ore 18.45

Bruges Aston Villa

ore 21.00

Borussia Dortmund Lille

Psv Eindhoven Arsenal

Real Madrid Atletico Madrid