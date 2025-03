RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IL GIORNO DELL’INTER

L’Inter al centro della nostra attenzione per i risultati Champions League oggi, mercoledì 5 marzo 2025: ci attendono le ultime quattro partite d’andata degli ottavi di finale e possiamo subito presentare il match che d’altronde aprirà il programma, dal momento che alle ore 18.45 ci attenderà Feyenoord Inter. Un incrocio teoricamente più che abbordabile, ma lo si diceva anche per il Milan, che invece ci ha lasciato le penne nei playoff. Ecco allora che l’Inter ha l’occasione di vendicare i cugini, magari anche per ribadire in modo indiretto la propria superiorità cittadina, eliminando chi ha posto fine alla corsa del Milan.

Naturalmente queste sono questioni che affascinano i tifosi, ma che sono secondarie per Simone Inzaghi e i suoi uomini: l’Inter ha l’occasione di tornare fra le prime otto d’Europa due anni dopo l’avventura terminata solo in finale nel 2023 e quindi l’auspicio è quello di mettere magari in discesa già fin da oggi il doppio confronto, contando poi sul ritorno fra sei giorni a San Siro per completare l’opera. I flop di Juventus e Milan hanno negato la possibilità di derby cittadini o d’Italia, dal punto di vista psicologico possiamo dire che in ottica Inter sia meglio così.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SUPER SFIDA A PARIGI

Se l’ha dell’aperitivo ci porterà l’unica italiana superstite per i risultati Champions League, bisogna poi aggiungere che ci saranno tante emozioni anche alle ore 21.00, cominciando dal derby tedesco Bayern Monaco Leverkusen che è sicuramente intrigante già di per sé e lo diventa ancora di più pensando che proprio una delle due tedesche sarà l’eventuale avversaria dell’Inter nei quarti di finale; ecco poi Benfica Barcellona, che ci richiama alla memoria una delle partite più emozionanti e clamorose della fase campionato, un motivo in più per curiosare in ciò che potrà succedere a Lisbona.

Dulcis in fundo, quello che è sicuramente il big-match del mercoledì per i risultati Champions League, cioè naturalmente PSG Liverpool. I Reds sono probabilmente in questa stagione la più forte squadra d’Europa, almeno fino a questo momento: capolista in Premier League con ampio margine di vantaggio su tutte le inseguitrici e primo anche nella classifica unica della fase campionato, il Liverpool fa paura a tutti, ma forse avrebbe evitato un avversario già molto scomodo come il Paris Saint Germain negli ottavi di finale. Il PSG ha travolto il Brest nei playoff, adesso l’ostacolo è molto più alto ma forse per i transalpini potrebbe essere meglio non avere il peso del pronostico…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, ANDATA OTTAVI

ore 18.45

Feyenoord Inter

ore 21.00

Bayern Monaco Leverkusen

Benfica Barcellona

PSG Liverpool