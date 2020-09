Risultati Champions League/ Diretta gol live score andata playoff (23 settembre)

I risultati Champions League tornano protagonisti anche oggi con le ultime tre partite d’andata dei playoff, l’ultimo turno della fase preliminare che serve a definire nella sua interezza il quadro delle squadre che prenderanno parte alla fase a gironi insieme alle 26 compagini già qualificate, dal Bayern campione in carica alle nostre quattro italiane Juventus, Inter, Atalanta e Lazio (in ordine di classifica della scorsa Serie A), tanto per citare quelle che ci interessano più da vicino. In questo 2020 stravolto dalla pandemia di Coronavirus, i playoff rimangono l’unico turno della fase preliminare della Champions League 2020-2021 a prevedere la formula dell’andata e ritorno, di conseguenza scopriremo solo settimana prossima tutti i verdetti. In ogni caso, le partite che questa sera completeranno il quadro dei risultati Champions League per l’andata dei playoff saranno Gent Dinamo Kiev, Molde Ferencvaros e Olympiacos Omonia, tutte e tre con fischio d’inizio fissato per le ore 21.00 di stasera, mercoledì 23 settembre 2020.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IL CALENDARIO DEI PRELIMINARI

In serata dunque scopriremo i risultati Champions League delle partite che ancora mancano per completare l’andata dei playoff, di conseguenza può essere interessante andare a presentare il calendario completo di questi turni preliminari estivi, che non coinvolgeranno alcuna squadra italiana – da quando c’è stata l’ultima riforma, tutte le squadre della Serie A hanno subito accesso ai gironi. Già nei preliminari le partite vengono suddivise fra il martedì e il mercoledì, come poi avverrà nel tabellone principale. In epoca di Coronavirus, con l’esigenza di recuperare il tempo perso ecco che, come già accennato, i primi tre turni preliminari cioè il primo e il secondo disputati in agosto e il terzo andato in scena settimana scorsa, prevedevano la formula della partita secca, necessaria per non intasare ulteriormente un calendario già costretto in tempi strettissimi. Fanno eccezione i playoff, l’unico che è in programma con partite d’andata e ritorno, dunque si scende in campo ieri e oggi per l’andata e poi martedì 29 e mercoledì 30 settembre per il ritorno. A quel punto l’elenco delle partecipanti alla fase a gironi della Champions League 2020-2021 sarà completo e il 1° ottobre ad Atene ci sarà il sorteggio dei gironi.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, ANDATA PLAYOFF

Ore 21.00

Gent Dinamo Kiev

Molde Ferencvaros

Olympiacos Omonia



