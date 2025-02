RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: INIZIANO I PLAYOFF!

Ci apprestiamo a vivere i risultati Champions League per l’andata dei playoff, un turno che prende il via questa sera: martedì 11 febbraio avremo le prime quattro sfide, con un “anticipo” alle ore 18:45 che sarà Brest Psg e poi le altre tre partite alle ore 21:00 con Juventus Psv, Manchester City Real Madrid e Sporting Lisbona Borussia Dortmund. Sappiamo già che il playoff è il turno intermedio dopo il super girone, che coinvolge le squadre classificatesi dalla nona alla ventiquattresima posizione: il tabellone è quello quasi reale rispetto ai posizionamenti, ma è stato comunque fatto un sorteggio per dare più pepe alla questione.

Ad ogni modo, il fatto che il girone sia terminato a gennaio ha reso più compresso il calendario, dunque i risultati Champions League nella fase ad eliminazione diretta ci fanno compagnia con una sosta molto più breve rispetto ai due mesi cui eravamo abituati, ma anche in questo caso si gioca in un regime di calciomercato chiuso e dunque con le squadre che s sono rinnovate. Scopriremo presto quello che succederà, certamente anche per noi è una novità questo turno intermedio che potrebbe portare ad altre sorprese, diciamo che già nella prima fase non siamo stati tranquilli e allora prepariamoci a dovere per vivere una grande serata…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LA JUVENTUS PER LA REPLICA

Per i risultati Champions League certamente bisogna dire che un’altra novità è stata rappresentata dal sorteggio integrale: le urne erano sì guidate dalle posizioni in classifica ma, a differenza degli anni precedenti, non c’erano imposizioni relative ai derby o al fatto di aver già giocato contro una determinata avversaria nel corso del girone. Questo è il motivo per cui è stato possibile che si formasse un playoff tra Juventus e Psv Eindhoven: le due squadre erano già state incrociate nella prima giornata della prima fase e i bianconeri avevano raccolto un bellissimo 3-1 all’Allianz Stadium, iniziando alla grande il loro cammino europeo.

Purtroppo poi le cose sono andate in calando per la Juventus, che ha conquistato i playoff con una giornta di anticipo ma ha mancato la qualificazione diretta agli ottavi; ora rischia, ha certo evitato un delicatissimo derby contro il Milan ma d’altro canto sarà comunque costretta a giocare il ritorno in trasferta, al Phillips Stadion non sarà semplice e dunque sarà importante ottenere un bel risultato questa sera davanti al proprio pubblico, sarà davvero interessante scoprire come andranno le cose sui campi ricordando che il big match, naturalmente, è Manchester City Real Madrid.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: ANDATA PLAYOFF

Ore 18:45 Brest Psg

Ore 21:00 Juventus Psg

Ore 21:00 Manchester City Real Madrid

Ore 21:00 Sporting Lisbona Borussia Dortmund