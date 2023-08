RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Focus su Rakow e Psv, diretta gol live score (andata playoff, 22 agosto 2023)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LA BIG E L’OUTSIDER

Presentando i risultati Champions League, adesso vogliamo parlare di Rakow Czestochowa e PSV Eindhoven: non saranno rivali perché sono protagonisti di match differenti, tuttavia i polacchi e gli olandesi possono essere considerati come gli estremi opposti di questo martedì sera in compagnia dei playoff di Champions League. Abbiamo già accennato al fatto che il Rakow Czestochowa abbia vinto quest’anno per la prima volta il suo campionato nazionale.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Diretta gol live score: beffa Marsiglia, Klaksvik out! (oggi 15 agosto 2023)

Dunque è un nome nuovissimo nel panorama internazionale, anche se negli ultimi anni il club è cresciuto molto, tanto che i cinque trofei in bacheca (comprese due Coppe di Polonia e altrettante Supercoppe nazionali) sono arrivati tutti dal 2021 in poi. Il PSV Eindhoven invece rappresenta la nobiltà: una raffica di titoli nazionali, fra i quali 24 campionati, ma anche la gloria europea grazie alla Coppa Uefa 1977-78 e soprattutto alla Coppa dei Campioni 1987-88 per la squadra che naturalmente fa parte con Ajax e Feyenoord delle tre grandi tradizionali del calcio olandese. Potremmo anche vederle entrambe nei gironi di Champions League… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Diretta gol live score, andata del terzo turno preliminare: ok Maccabi e Rangers!

L’ANDATA DEI PLAYOFF!

I risultati Champions League saranno nuovamente protagonisti oggi, martedì 22 agosto 2023: l’appuntamento sarà infatti con le prime tre partite d’andata dei playoff della Uefa Champions League 2023-2024, ultimo atto del lungo cammino dei preliminari estivi della massima competizione europea per club. Sono rimaste infatti in lizza solamente dodici squadre, che si contendono gli ultimi sei agognati posti disponibili nella fase a gironi di questa nuova edizione della Champions League, anche se per i verdetti dovremo naturalmente attendere le partite di ritorno in programma settimana prossima, quando poi avremo anche i sorteggi.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Diretta gol live score andata 3°turno preliminare: gol Mertens, sorpresa Klaksvik

Il sogno è vicino, anche se poi il cammino sarebbe ancora molto lungo per arrivare a giocarsi il titolo di campioni d’Europa, conquistato circa due mesi e mezzo fa per la prima volta nella sua storia dal Manchester City dopo la finale vinta contro una pur splendida Inter. I nerazzurri sono qualificati di diritto alla fase a gironi come d’altronde anche Napoli, Lazio e Milan: settembre vedrà finalmente in azione anche le quattro rappresentanti italiane. Prima però dobbiamo completare la “maratona estiva” dei risultati Champions League, che promuoverà sei squadre alla fase a gironi della massima competizione europea, mentre le sei sconfitte si potranno consolare giocando i gironi di Europa League.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI

Andiamo allora ad elencare tutte le partite di oggi che ci daranno i risultati Champions League per le partite d’andata dei playoff, ricordando che il fischio d’inizio sarà per tutti gli incontri in programma alle ore 21.00 italiane. Avremo dunque tre partite in contemporanea questa sera (e altrettante domani), la prima delle quali in ordine alfabetico sarà Anversa AEK Atene, con i belgi che ospiteranno i greci, usciti vittoriosi dallo scontro del terzo turno con la Dinamo Zagabria il cui ritorno è slittato fino a sabato per i tristi fatti di cronaca che avevano portato al rinvio del match d’andata due settimane fa.

I risultati Champions League ci offriranno poi questa sera per l’andata dei playoff anche Rakow Czestochowa Copenaghen e Rangers Glasgow PSV Eindhoven. La partita in Scozia è sicuramente quella più affascinante, anche in considerazione del blasone delle due formazioni in lizza, anche se solamente una potrà avere accesso al tabellone principale della Champions League, che invece sarebbe un traguardo notevole per le due squadre che si sfideranno stasera in Polonia, soprattutto i padroni di casa del Rakow Czestochowa, che hanno vinto quest’anno per la prima volta il loro campionato nazionale.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, ANDATA PLAYOFF

Ore 21.00

Anversa AEK Atene

Rakow Czestochowa Copenaghen

Rangers Glasgow PSV Eindhoven











© RIPRODUZIONE RISERVATA