Risultati Champions League: diretta gol live score delle quattro partite che mercoledì 20 agosto si giocano per l'andata dei playoff.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: MATCH AL VIA!

I risultati Champions League iniziano ormai tra pochi minuti: se possiamo dire che sia un peccato che una tra Fenerbahçe e Benfica non arriverà al girone unico, essendo avversarie nei playoff, dall’altra parte c’è come già detto un Kairat Almaty che va a caccia di gloria, e della prima partecipazione alla fase finale di una coppa europea. Cosa già ottenuta: anche in caso di eliminazione per mano del Celtic, la squadra del Kazakhstan arriverà in Europa League e dunque ha già scritto la propria storia personale, anche se naturalmente adesso può puntare al bersaglio grosso del super girone di Champions League.

Risultati Champions League/ Diretta gol live score delle partite, andata playoff (oggi 19 agosto 2025)

Dieci anni fa il Kairat Almaty aveva sfiorato il pass per la fase finale della stessa Europa League: nei primi tre turni preliminari i kazaki avevano eliminato Stella Rossa, Alaskhert e Aberdeen, ed erano arrivati al playoff contro il Bordeaux. Era stata un’eliminazione beffarda: sconfitti 1-0 in Francia, avevano poi vinto 2-1 in casa ma erano stati fatti fuori per la regola, ancora in vigore, dei gol segnati in trasferta, e la Conference League del resto non esisteva ancora. Oggi la storia è appunto già diversa, ma potrebbe arrivare un ulteriore step: parola ai campi, per i risultati Champions League si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Diretta gol live score: Benfica senza problemi! (oggi 12 agosto)

ANCORA PLAYOFF!

Stavolta sono quattro le partite che si giocano per i risultati Champions League: ovviamente siamo ancora nell’andata dei playoff e anche mercoledì 20 agosto si va in campo alle ore 21:00 con tutte le gare in contemporanea, nello specifico si tratterà di Basilea Copenaghen, Bodo/Glimt Sturm Graz, Celtic Kairat Almaty e Fenerbahçe Benfica.

Nomi intriganti, nomi di squadre che in questa competizione si sono già spinte ben oltre i turni preliminari – anche vincendo il titolo, sia pur parlando della vecchia Coppa dei Campioni – ma anche realtà sorprendenti che cercano la loro gloria personale: questo il quadro della serata.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Mourinho ko a Rotterdam! Diretta gol live score (oggi 6 agosto 2025)

Anche i personaggi singoli che si giocano questi risultati Champions League meriterebbero una menzione speciale, almeno alcuni di questi: sicuramente José Mourinho, che il trofeo lo ha sollevato con Porto e Inter e nel quale è sempre stato protagonista, oggi a caccia del girone unico con un Fenerbahçe che, dopo aver eliminato il Feyenoord in rimonta, affronta il Benfica.

Lo Special One non parte favorito, ma sa che il colpo è comunque possibile e soprattutto se si tornerà a Istanbul con un risultato favorevole. Staremo a osservare, del resto anche per questi risultati Champions League siamo ormai ad un passo dalle partite.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: CACCIA ALLE SORPRESE

Cosa possiamo dunque dire dei risultati Champions League per l’andata dei playoff? Si va alla ricerca delle possibili sorprese, inevitabilmente una di queste potrebbe essere il Kairat Almaty che per la prima volta si è già di fatto presa la qualificazione alla fase finale di una coppa europea, anche se non sarebbe la prima kazaka certamente il risultato è di grande prestigio. Per la coppa principale tuttavia il Kairat Almaty dovrà superare il Celtic: impresa tutt’altro che semplice, va ricordato che lo scorso anno gli scozzesi erano andati letteralmente a un secondo dall’eliminare il Bayern Monaco nel playoff, avendo dimostrato il loro valore.

A Basilea i renani vanno alla ricerca del ritorno alla gloria perduta: c’è stato un tempo, ora purtroppo lontano, in cui la squadra svizzera poteva fare match pari contro le big del Vecchio Continente, e infatti in un’edizione aveva eliminato il Manchester United di Sir Alex Ferguson; incrocio tra potenziali mine vaganti invece al sempre affascinante Aspmyra, dove il Bodo/Glimt reduce da un’ottima Europa League incrocia le armi con lo Sturm Graz, partendo favorito ma in una doppia sfida che tecnicamente è in equilibrio. Aspettiamo allora che per i risultati Champions League si cominci a giocare, come sempre poi saranno i campi a dirci come andranno le cose…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: ANDATA PLAYOFF

Ore 21:00 Basilea Copenaghen

Ore 21:00 Bodo/Glimt Sturm Graz

Ore 21:00 Celtic Kairat Almaty

Ore 21:00 Fenerbahçe Benfica