RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: L’INTER A MONACO DI BAVIERA

Subito l’Inter in campo per l’andata dei quarti di finale, i risultati Champions League ci offrono oggi martedì 8 aprile 2025 due sole partite (perché ormai ovviamente la quantità è scarsa) ma di livello altissimo.

Per noi spicca in maniera speciale Bayern Monaco Inter, ma ovviamente sarà un match da seguire con la massima attenzione anche Arsenal Real Madrid. C’è grande curiosità per la trasferta dell’Inter in Germania, sul campo di una rivale che è sempre fortissima ma forse un po’ meno “impossibile” rispetto a qualche anno fa, quindi i nerazzurri hanno il diritto e il dovere di provarci.

Volendo curiosare nella storia, l’Inter contro il Bayern ha quasi sempre fatto meglio a Monaco piuttosto che a Milano, chissà se sarà così anche stavolta. Di certo un risultato positivo all’Allianz Arena sarebbe una spinta enorme per Simone Inzaghi, che può farsi forte della migliore difesa dell’edizione 2024-2025 della Champions League.

I bavaresi invece hanno avuto alti e bassi, in particolare nella fase a gironi, tanto da dover passare per i playoff, però poi negli ottavi hanno letteralmente dominato il derby tedesco contro il Leverkusen, quindi sono una rivale sempre difficilissima per i risultati Champions League.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: DALLA GERMANIA A LONDRA

Detto che gli abbinamenti delle partite per i risultati Champions League non rispecchiano le due metà del tabellone (infatti la vincente di Bayern Inter incrocerà quella di Barcellona Borussia Dortmund).

Ecco allora che in contemporanea al match dei nerazzurri avremo Arsenal Real Madrid, due squadre che potrebbero incrociare l’Inter solamente nella finale del 31 maggio prossimo, guarda caso proprio a Monaco di Baviera, dove quindi i campioni d’Italia sperano di tornare fra meno di due mesi per giocarsi un sogno, magari addirittura del Triplete – anche se c’è ancora tantissimo da giocare.

A Londra invece sbarcano i campioni in carica, un Real Madrid che sta onestamente pagando a caro prezzo il mancato ingresso fra le prime otto della classifica unica: nella fase ad eliminazione diretta, infatti, le Merengues hanno esordito con lo spareggio di lusso contro il Manchester City, poi hanno avuto la meglio nel derby contro l’Atletico, a dire il vero anche con un po’ di fortuna (e non è certo la prima volta) e ora affrontano l’Arsenal.

Finora i Gunners sono stati fra i migliori protagonisti dei risultati Champions League, ma senza dubbio il livello di difficoltà sarà molto più alto dopo il trionfo contro il Psv Eindhoven negli ottavi di finale…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, ANDATA QUARTI

Ore 21.00

Arsenal Real Madrid

Bayern Monaco Inter