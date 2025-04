RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE ULTIME DUE SFIDE D’ANDATA

Tra Barcellona e Parigi, anche oggi mercoledì 9 aprile 2025 ci attendono ancora emozioni e spettacolo con l’andata dei quarti di finale per i risultati Champions League. Le due formazioni più attese sono proprio quelle che giocano in casa il primo round, in particolare magari il Paris Saint Germain, che arriva dall’impresa contro il Liverpool e allora magari può sognare di vincere la tanto agognata Champions League proprio nell’anno in cui sulla carta avrebbe potuto esserci un (piccolo) ridimensionamento, frutto principalmente dell’addio di Kylian Mbappé in direzione Madrid.

Il PSG è però forse più squadra rispetto al recente passato e magari può anche fare affidamento su un piccolo “vantaggio” almeno nei quarti di finale, perché i risultati Champions League ci proporranno PSG Aston Villa. Guai a sottovalutare i Villans, anche perché un’avversaria inglese non può mai essere “facile” per nessuno, però forse gli uomini di Unai Emery sono l’outsider tra le prime otto d’Europa e allora il PSG potrebbe avere questo piccolo assist dal tabellone – ma certamente avrà anche più pressione dopo aver mandato a casa il Liverpool.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: DA PARIGI A BARCELLONA

Per chi ha l’andata al mercoledì i tempi sono davvero serrati, perché saranno le due partite che gusteremo già martedì al ritorno, solo sei giorni di distanza per i due round dei quarti di finale nei risultati Champions League: Barcellona Borussia Dortmund potrebbe avere quel pizzico di pepe in più dettato dal fatto che è dalla stessa parte del tabellone di Inter Bayern, per cui ovviamente i tifosi nerazzurri avranno un occhio di riguardo. Anche qui c’è un nome che spicca ed è quello dei catalani, sebbene il Borussia Dortmund sia la finalista della scorsa edizione.

Insomma, se avevamo detto di non sottovalutare l’Aston Villa, ciò deve valere a maggior ragione per i vice-campioni d’Europa in carica. Tuttavia, è il Barcellona ad attirare in maniera particolare l’attenzione generale, perché i blaugrana in questa stagione sembrano essere pronti per tornare protagonisti ai massimi livelli su ogni fronte. Hanno vinto la Supercoppa di Spagna, sono in finale di Coppa del Re, capolista nella Liga e quindi questa stagione potrebbe entrare nella storia: negli ottavi doppia vittoria contro il Benfica, vedremo se oggi i risultati Champions League permetteranno ai catalani di fare un passo avanti verso l’obiettivo del Triplete…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, ANDATA QUARTI

Ore 21.00

Barcellona Borussia Dortmund

PSG Aston Villa