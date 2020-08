Risultati Champions League/ Diretta gol live score: anticipi 2^ turno preliminare

A poche ore dalla disputa della finale tra Psg e Bayern Monaco, valida per l’edizione 2019-20 naturalmente, ecco che la Champions League torna già in campo oggi, martedì 25 agosto 2020: oggi infatti verranno disputate le prime partite del secondo turno preliminare per l’edizione 2020-21 della prima manifestazione per club del continente e davvero non vediamo l’ora di conoscerne i risultati. Anche perché oggi nel tabellone ci attendono contendenti ben noti, dal prestigioso passato e buon presente, pronti a darsi battaglia per poter proseguire il proprio cammino nel tabellone di questa nuova edizione della manifestazione targata UEFA. E benché siamo solo alla vigilia del secondo turno preliminare, pure vediamo che già da oggi ci attendono partite importanti, anche se poche: il programma ufficiale infatti per questo martedì ce ne riporta appena due, mentre il grosso del turno verrà disputato solo domani. Ma pure lo spettacolo, ne siamo sicuri, sarà grande: vediamo allora quali saranno i match, e dunque anche i risultati, di Champions League per il secondo turno preliminare che si attenderanno questa sera. Come riferito gli appuntamenti saranno pochi, appena due e per entrambi il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.00: a quest’ora infatti si accenderanno le sfide tra Paok e Besiktas, al Toumba di Salonicco, e Tirana-Stella Rossa, tra le mura dell’Arena Kombetare di Tirana.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE 2021: IL TABELLONE DEI PRELIMINARI

Nella trepidante attesa di conoscere i risultati di Champions League per questa prima giornata dedicata al secondo turno preliminare, certo vale la pena andare a spiegare un po’ come si configura questa parte del tabellone. Di fatto abbiamo avuto ben poco tempo per goderci questi primi scontri per la prima manifestazione UEFA: di fatto abbiamo chiuso la precedente edizione solo pochi giorni fa (con notevole ritardo, dovuto ovviamente allo scoppio della pandemia da coronavirus, che ha fatto slittare tutta l’attività calcistica), e solo ora possiamo concentraci unicamente su questa edizione 2020-21. Che presenta già da questi primi appuntamenti importanti novità di format, che andiamo subito a vedere.

Contrariamente a quanto siamo abituati infatti, come occorso anche nel primo turno, anche nel secondo e nel terzo turno dei preliminari infatti saranno tutti match a gara secca: nessun andata e ritorno dunque per le partite in programma, che pure possono venir disputate in campo neutro, se nello stadio dei padroni di casa non potranno venir garantite le misure di sicurezza richiede dalla UEFA per limitare i contagi.

Non solo: la UEFA ha pure introdotto un nuovo regolamento per normalizzare le partite non disputabili per cause legate al Covid 19 (che ha già dovuto applicare nel corso del minitorneo per il turno di qualificazione ai preliminari), riservandosi anche in futuro di poter prendere decisioni importanti anche sulle squadre qualificate ai prossimi turni, se la pandemia non renderà possibile il regolare svolgimento di alcuni incontri.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE

Ore 20.00 Paok-Besiktas

Ore 20.00 Tirana-Stella Rossa



© RIPRODUZIONE RISERVATA