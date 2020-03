Risultati Champions League/ Diretta gol live score degli ottavi (11 marzo)

Anche oggi, mercoledì 11 marzo, i risultati Champions League saranno in copertina in una serata di grande calcio. Ieri sono finalmente cominciate le sfide di ritorno degli ottavi di finale, che sono il primo turno ad eliminazione diretta con cui è terminata una pausa di oltre due mesi che ha fatto seguito alla fine della fase a gironi e ai sorteggi che hanno determinato gli accoppiamenti per questi ottavi. Oggi ci attendono altri due incontri, perché come al solito ormai da diversi anni questo turno è spalmato su ben quattro settimane, dividendo sia all’andata sia al ritorno le otto partite in programma su due differenti settimane. Le due partite che hanno dunque l’onore di completare per questa settimana i risultati Champions League sono Liverpool Atletico Madrid e Paris Saint Germain Borussia Dortmund, due sfide di sicuro fascino scaturite dal sorteggio degli ottavi. Nessuna squadra italiana dunque sarà coinvolta oggi, ma alle ore 21.00 (che è l’orario d’inizio fissato per entrambi i match) finalmente torneranno le emozioni della Champions League con due grandi partite che chiameranno Liverpool e Psg alla rimonta.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: I CAMPIONI IN CARICA

Quattro squadre di altissimo livello dunque saranno in campo stasera per darci altri due importantissimi risultati Champions League, tuttavia è chiaro che in copertina ci sia il Liverpool, perché la situazione dei Reds di Jurgen Klopp campioni in carica è decisamente particolare in questo momento. Questa stagione infatti è stata a lungo ancora migliore per il Liverpool: Supercoppa Europea e Mondiale per Club sono già in bacheca, ma soprattutto i campioni d’Europa stanno dominando in modo clamoroso la Premier League, che di fatto è già in tasca al Liverpool. Eppure, proprio sul più bello sembra essere finita la benzina: la sconfitta dell’andata a Madrid è stata seguita dalla prima sconfitta anche in campionato e dalla eliminazione dalla FA Cup per mano del Chelsea. La Premier League è comunque in cassaforte per il Liverpool e ciò è molto importante, dal momento che clamorosamente manca da addirittura 30 anni. Il rischio però è che la stagione del Liverpool “finisca” oggi: in caso di eliminazione dalla Champions dopo quella dalla FA Cup, resterebbe solo da ratificare un campionato già vinto. Se invece il Liverpool tornasse quello dei tanti mesi precedenti, ecco che per Diego Simeone e il suo Atletico la faccenda si farebbe ben più impegnativa…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO OTTAVI

Ore 21.00

Liverpool Atletico Madrid

Psg Borussia Dortmund



© RIPRODUZIONE RISERVATA