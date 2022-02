Risultati Champions League/ Diretta gol live score degli ottavi (15 febbraio)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: INIZIANO GLI OTTAVI!

I risultati di Champions League tornano a farci compagnia dopo due mesi: alle ore 21:00 di martedì 15 febbraio si giocano Sporting Lisbona Manchester City e Psg Real Madrid, ovvero i primi due ottavi di finale. Conosciamo bene il contesto, perché è lo stesso degli ultimi anni: una lunga pausa invernale dopo la fase a gironi, poi a febbraio il calendario degli ottavi prevede che le partite di andata (così come, ovviamente, quelle di ritorno) vengano disputate nell’arco di due settimane, il che significa che mercoledì (domani) avremo altre due gare e poi settimana prossima il programma si ripeterà con le altre quattro squadre che devono giocare.

Risultati Champions League, classifiche/ Diretta gol: Barca in EuroLeague! Live score

Inevitabile, prima di andare a presentare nello specifico le partite di questa sera, che i riflettori siano puntati sulla grande novità della stagione: dopo parecchio tempo (oltre 50 anni) i risultati di Champions League, così come in tutte le competizioni Uefa, non prevedono più la regola che assegna valore doppio ai gol segnati in trasferta. Cosa significa? Semplice: il margine tra le avversarie sarà ancora più sottile, e almeno sulla carta aumenta la possibilità di vedere tempi supplementari e calci di rigore. Lo scopriremo però più avanti, intanto sguardo sui risultati di Champions League per questo martedì.

Risultati Champions League, classifiche/ Diretta gol: Atletico Madrid agli ottavi

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Champions League per martedì 15 febbraio ci consegnano due partite che almeno nei pronostici sono decisamente differenti: all’Alvalade il Manchester City parte nettamente favorito, è uno squadrone che già l’anno scorso ha giocato la finale (perdendola) e che ovviamente punta sempre alla vittoria del titolo. Lo Sporting invece ha fatto il colpo grosso nel girone, riuscendo incredibilmente a eliminare un Borussia Dortmund che pareva maggiormente attrezzato per andare agli ottavi di finale; adesso bisognerà vedere se la favola portoghese proseguirà.

Risultati Champions League, classifiche/ Diretta gol live, il Milan torna a sperare!

Al Parco dei Principi invece sarà spettacolo vero: il Psg delle grandi stelle, con un Leo Messi in più nel motore, affronta quel Real Madrid che, nuovamente affidato a Carlo Ancelotti, si sta avviando alla vittoria della Liga e, pur non essendo più la corazzata che qualche anno fa ha vinto tre Champions League consecutive, è ancora in grado di dettare legge e nella fase a gironi si è preso il primo posto a scapito dell’Inter, che è poi il motivo per cui gioca in trasferta la partita di andata. Per il Psg sarà finalmente l’anno buono per sollevare la tanto agognata Champions League? Forse sì, ma di sicuro il sorteggio degli ottavi non è stato benevolo con Mauricio Pochettino e la sua banda…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: OTTAVI DI FINALE

Ore 21:00 Sporting Lisbona Manchester City

Ore 21:00 Psg Real Madrid



© RIPRODUZIONE RISERVATA