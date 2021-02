Risultati Champions League/ Diretta gol live score degli ottavi (23 febbraio)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: ATLETICO MADRID-CHELSEA E LAZIO-BAYERN MONACO

I risultati Champions League torneranno protagonisti oggi, martedì 23 febbraio 2021, con altre due partite d’andata degli ottavi di finale della Champions League 2020-2021. La formula e anche il calendario della manifestazione (dopo una prima fase concentrata in meno di due mesi) sono rimasti uguali rispetto agli anni scorsi, di conseguenza le partite degli ottavi di Champions League sono spalmate addirittura su quattro settimane – due all’andata e due al ritorno – per consentire alla Europa League di rimettersi in pari, disputando nello stesso periodo i suoi sedicesimi ed ottavi. Di conseguenza, le partite in programma sono solamente due per ogni sera, ma questo naturalmente non vuol dire che le emozioni siano di meno, vedi ad esempio il trionfo del Psg sul campo del Barcellona, esattamente una settimana fa. Oggi invece i risultati Champions League ci proporranno queste due partite, entrambe con fischio d’inizio in programma alle ore 21.00: Atletico Madrid Chelsea e Lazio Bayern Monaco, che poi saranno nella seconda settimana anche al ritorno.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LA LAZIO

Presentando i risultati Champions League, oggi naturalmente spicca la grande sfida della Lazio contro i detentori del Bayern Monaco. Siamo onesti: la Lazio è stata davvero sfortunata, perché avversario peggiore non avrebbe potuto esserci. Il Bayern Monaco in questo momento è detentore di tutto (Bundesliga, Coppa e Supercoppa di Germania, Champions League, Supercoppa Europea e Mondiale per Club) ed è giudizio praticamente unanime di tifosi, appassionati ed addetti ai lavori che sia la squadra più forte in circolazione.

Per la Lazio l’impresa si annuncia quasi impossibile, e quel “quasi” logicamente passa proprio dalla partita di questa sera: ci vorrebbero i biancocelesti ammirati in autunno nella bellissima vittoria contro il Borussia Dortmund, magari seguendo anche l’esempio del Porto contro la Juventus, per vincere e andare dunque in Germania fra tre settimane con legittime ambizioni e con la consapevolezza di non avere nulla da perdere. Tutto quello che verrà di buono sarà tanto di guadagnato…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, ANDATA OTTAVI

Ore 21.00

Atletico Madrid Chelsea

Lazio Bayern Monaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA