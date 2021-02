Risultati Champions League/ Diretta gol live score degli ottavi (24 febbraio)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IL BIG MATCH ATALANTA-REAL MADRID

I risultati Champions League torneranno protagonisti anche oggi, mercoledì 24 febbraio 2021, con le ultime due partite che ancora restano da disputare per completare il turno d’andata degli ottavi di finale della Champions League 2020-2021. La formula e anche il calendario della manifestazione (dopo una prima fase a gironi concentrata in meno di due mesi) sono rimasti quelli degli anni scorsi, di conseguenza le partite degli ottavi di Champions League sono spalmate addirittura su quattro settimane – due all’andata e due al ritorno – mentre la “sorella minore” Europa League si rimette in pari, disputando nello stesso periodo i suoi sedicesimi ed ottavi. Di conseguenza, le partite in programma sono solamente due per ogni sera, ma questo naturalmente non vuol dire che le emozioni siano di meno, anche perché scendono in campo le squadre più forti a livello internazionali, con incroci spesso affascinanti. Oggi ad esempio i risultati Champions League ci proporranno queste due partite, entrambe con fischio d’inizio in programma alle ore 21.00: Atalanta Real Madrid e Borussia Monchengladbach Manchester City, che poi saranno nella seconda settimana anche al ritorno.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: FOCUS SU ATALANTA

Presentando i risultati Champions League, oggi naturalmente spicca la grande sfida dell’Atalanta contro il Real Madrid. Sono quelle partite che chiunque sogna di giocare da bambino, o almeno di veder giocare alla propria squadra del cuore. Sui campetti o negli oratori della provincia di Bergamo probabilmente spesso ci saranno stati bambini che immaginavano Atalanta Real Madrid, ed ora il sogno è realtà – purtroppo a porte chiuse causa Covid, questo è senza dubbio il rimpianto più grande. Non solo: si tratta di un sogno non impossibile, perché sappiamo che il Real Madrid non è nella sua migliore versione, dunque l’accoppiamento generato dal sorteggio di dicembre è sicuramente affascinante, ma non così impossibile per la Dea bergamasca, che negli ultimi due anni ha acquisito grande rispetto a livello internazionale con imprese quali ad esempio le vittorie prima ad Anfield e poi ad Amsterdam nella fase a gironi di questa edizione. Ovviamente non sarà facile, ma l’epilogo potrebbe anche essere quello che quei ragazzi avranno sognato…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, ANDATA OTTAVI

Ore 21.00

Atalanta Real Madrid

Borussia Monchengladbach Manchester City



