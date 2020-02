Risultati Champions League/ Diretta gol live score degli ottavi (26 febbraio)

Oggi, mercoledì 26 febbraio, i risultati Champions League ci terranno compagnia in una serata di grande calcio con la quale finalmente si completerà l’andata degli ottavi di finale, spalmata su ben due settimane come d’altronde poi sarà anche al ritorno. Il sorteggio effettuato a dicembre ha determinato gli accoppiamenti per questi ottavi e c’è da dire che la chiusura sarà di grande effetto, perché le due partite di questa sera sono entrambe di grande effetto. Ricordiamo dunque adesso subito quali saranno le due partite che stasera arricchiranno il quadro dei risultati Champions League completando l’andata degli ottavi: alle ore 21.00 avranno inizio Lione Juventus e Real Madrid Manchester City. Per i verdetti dovremo poi aspettare ben tre settimane fino al ritorno, ma di certo questa sarà una serata di grande valore, perché tre di queste quattro formazioni sono tra le potenziali favorite per il successo finale della Champions League 2019-2020.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: RIFLETTORI SULLA VECCHIA SIGNORA

Spendiamo allora, come è giusto che sia, ancora qualche parola in più sulla Juventus presentando i risultati Champions League per le partite di stasera, anche se va detto che la sfida del Santiago Bernabeu sarà ancora più affascinante. Per la Juventus infatti l’ostacolo agli ottavi si chiama Lione e tutto sommato possiamo dire che sia andata bene così ai bianconeri di Maurizio Sarri: sicuramente avrebbero potuto esserci avversarie peggiori fra le seconde, ad esempio proprio il Real Madrid che invece è toccato al Manchester City, per cui ci sono problemi soprattutto fuori dal campo. Sul doppio confronto la Juventus è favorita sul Lione, che però si giocherà molto già questa sera perché una buona partita davanti al pubblico amico sarebbe fondamentale per i francesi verso il ritorno all’Allianz Stadium. Questa sarà una settimana campale: oggi il Lione e domenica serra l’Inter in campionato. La Juventus riuscirà a dare il meglio superando le critiche di cui è stata spesso oggetto nelle ultime settimane? Il momento della verità è arrivato…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, ANDATA OTTAVI

Ore 21.00

Lione Juventus

Real Madrid Manchester City



© RIPRODUZIONE RISERVATA