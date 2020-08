Risultati Champions League/ Diretta gol live score degli ottavi (ritorno, 8 agosto)

Tornano protagonisti i risultati della Champions League: oggi, sabato 8 agosto 2020 infatti verranno disputati gli ultimi incontri di ritorno del tabellone degli ottavi di finale e dunque, si conosceranno i nomi degli ultimi due club che prenderanno parte alla prossima Final Eight del primo torneo del continente. Siamo dunque più che mai impazienti di dare oggi la parola al campo: la posta è altissima come pure è stata forte la nostalgia degli appassionati per la coppa durante questi cinque mesi di silenzio, dovuti al lockdown e all’emergenza sanitaria. Nella trepidante attesa però dobbiamo subito andare a controllare il programma dei match, e dunque dei risultati di Champions League che ci faranno compagnia oggi: sono infatti attesi appena due partite, ma di grandissimo prestigio e pure sarà chiamato in causa anche un club italiano, come il Napoli. Anzi da calendario proprio gli azzurri di Gattuso saranno chiamati in campo oggi alle ore 21.00 al Camp Nou contro il Barcellona: alla stessa ora ma a Monaco di Baviera invece si accenderà la sfida tra Bayern Monaco e Chelsea, ritorno degli ottavi di finale.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: L’ANDATA

Prima di dare la parola al campo per questo bollente sabato sera tutto dedicato ai risultati della Champions League, pure sarà il caso di ricordare a tutti gli appassionati che era successo nel turno di andata, per gli incroci su cui oggi si accenderanno i riflettori. Come dunque torneranno in campo oggi i club per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League? Per scopriremo dobbiamo andate allo scorso 25 febbraio dove al San Paolo ben ricordiamo l’1-1 che il Napoli aveva trovato sul Barcellona di Leo Messi. Protagonista di quell’incredibile serata fu l’azzurro Dries Mertens (oggi in dubbio) a segno nel primo tempo: fu solo nella ripresa che Griezmann trovò il pari per i blaugrana, con un gol che dunque tiene aperto anche oggi la questione qualificazione ai quarti di finale di Coppa. Non fu pareggio ma un netto 3-0 il risultato che il Bayern Monaco trovò a spese del Chelsea, che dunque oggi sarà chiamato a una vera impresa, tra l’altro tra le mura di casa dell’avversario, fresco campione di Germania, che promette scintille. Chissà che ci dirà oggi il campo!

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE

Ore 21.00 Barcellona-Napoli

Ore 21.00 Bayern Monaco-Chelsea



© RIPRODUZIONE RISERVATA