Risultati Champions League/ Diretta gol live score dei match, ritorno ottavi finale

Dopo lunga attesa, ecco che torna sotto i riflettori la prima coppa del continente e oggi, venerdì 7 agosto 2020 attendiamo i primi risultati della Champions League, validi per la conclusione del tabellone degli ottavi di finale. Dopo quasi cinque mesi di silenzio, da quando lo scoppio della pandemia da coronavirus ha costretto il calcio europeo (e non solo) a fermarsi, ecco che gli appassionati e i tifosi tornano a respirare aria di Europa: davvero non vediamo l’ora di ridare la parola al campo, dopo mesi di dubbi e incertezze anche sulla possibilità di riprendere la stagione dei tornei europei. Anche perchè questa sera, grazie ai risultati di Champions League che arriveranno dai vari campi, conosceremo il nome di altre due squadre qualificate alla prossima Final Four, che per decisione della stessa federazione europea sarà organizzata interamente in Portogallo. Dopo Atalanta, Psg, Lipsia e Atletico Madrid, che hanno strappato il loro biglietto per i quarti già a marzo, chi avanzerà nel tabellone della Coppa? Dovremo attendere solo questa sera per scoprirlo e nel frattempo ricordiamo nel dettaglio il programma per questo turno di ritorno degli ottavi di Champions League, che vede in campo anche i Campioni d’Italia in carica della Juventus. Secondo il calendario ufficiale infatti in questo venerdì sera ci faranno compagnia appena due incontri, e dunque Juventus-Lione e Manchester City-Real Madrid, che avranno inizio entrambe alle ore 21.00

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: L’ANDATA

Nella trepidante attesa di dare il via a questo venerdì sera tutto dedicato ai risultati della Champions League, ecco che ci pare necessario ora fare un piccolo passo indietro e vedere da che risultati partono i 4 club che oggi saranno in campo per completare il quadro degli ottavi di finale. Come dunque oggi si torna a giocare per il primo torneo della UEFA?. Chi certo scenderà oggi in campo per la Champions League con l’animo un poco pesante è la Juventus di Maurizio Sarri, che fresca dell’ennesimo scudetto, pure oggi è chiamata a una prestazione eccezionale, contro il Lione capace di mille sorprese. La Vecchia Signora infatti oggi a Torino deve recuperare l’1-0 segnato da Tousart nella partita di andata, in terra francese, e visto lo stato di forma degli avversari, non sarà sfida facile: se l’Olympique ha avuto molto tempo per preparasi, i bianconeri invece non saranno al top della condizione e anzi molto stanchi, dopo un finale di Serie A quanto meno intenso. Sarà pure incontro intensissimo quello previsto questa sera a Manchester tra Manchester City e Real Madrid: qui saranno gli spagnoli però a dover sudare, dovendo recuperare il 2-1 che hanno subito all’andata, per merito Gabriel Jesus e De Bruyne, a segno in un epico match lo scorso 26 febbraio al Bernabeu.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE

Ore 21.00 Juventus-Liome

Ore 21.00 Manchester City-Real Madrid



