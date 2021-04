Risultati Champions league/ Diretta gol live score dei quarti di finale (andata)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: OGGI I QUARTI

Dopo lunga attesa, oggi martedì 6 aprile 2021 sono riflettori puntati sui risultati della Champions league 2021: la massima competizione europea è di nuovo protagonista, con i primi match di andata della fase dei quarti di finale, a cui davvero non vediamo l’ora di dare la parola.

Risultati Champions League/ Diretta gol: Bayern e Chelsea avanti! Live score

Salutate, con gran dispiacere le formazioni italiane, che non hanno trovato accesso a questa fase del tabellone, siamo impazienti di dare spazio ai nuovi protagonisti questa prima giornata, tutti di grandissimo prestigio. Programma alla mano, vediamo che per questa prima serata, dedicata ai risultati della Champions league per l’andata dei quarti di finale primo scontro sarà solo alle ore 21.00, come accade di solito e vedrà in campo a Manchester City e Borussia Dortmund.

Risultati Champions League/ City e Real avanti! Diretta gol live score

Alla medesima ora ma a a Madrid sarà invece la volta di Real Madrid-Liverpool, di certo uno degli incroci più attesi selezionati dalle urne di Nyon.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IL CONTESTO

Impazienti di vivere, dopo lunga attesa, questo martedì riservato ai risultati di Champions league, ecco che ci pare doveroso ora dare un maggior contesto agli incontri messi oggi in programma. Sfida che subito attira l’attenzione degli appassionati è certo quella prevista tra Real Madrid e Liverpool, riedizione della famosa finale del 2018, vinta poi dai Blancos col risultato di 3-1.

Molti dei protagonisti di allora, saranno oggi chiamati ancora in campo (specie Salah) e per i Reds sarà gran occasione di riscatto: la squadra di Klopp poi sta facendo anche molta fatica in Premier league e cerca dunque in Europa nuove risposte.

Risultati Champions League/ Liverpool e Psg vanno ai quarti! Diretta gol live score

Sfida che pure non ci deluderà sarà quella che vedrà i citizens di Guardiola contro la sorpresa giallonera di Mister Terzic. Durante gli ottavi di finale i tedeschi hanno fatto fatica a superare il Siviglia e aggrappandosi a Haaland (miglior marcatore del torneo) provano l’impresa contro la squadra inglese, leader assoluta del primo campionato nazionale. Sarà sfida senza esclusione di colpi.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE – QUARTI

Ore 21.00 Real Madrid-Liverpool

Ore 21.00 Manchester City-Borussia Dortmund



© RIPRODUZIONE RISERVATA