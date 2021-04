Risultati Champions League/ Diretta gol live score dei quarti (oggi 13 aprile)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE SFIDE DI OGGI!

I risultati Champions League tornano protagonisti anche questa settimana ed infatti oggi, martedì 13 aprile, sono in programma le prime due partite di ritorno dei quarti di finale: siamo ormai in primavera (anche se settimana scorsa abbiamo visto la neve…), di conseguenza la Champions League 2020-2021 si fa sempre più interessante, anche se purtroppo priva di squadre italiane. Inutile però avere rimpianti su quello che ormai è il passato: adesso siamo giunti al momento di verdetti già molto significativi come quelli che arrivano al livello dei quarti di finale, dei quale già settimana scorsa abbiamo vissuto le partite d’andata, di conseguenza oggi e domani ci attendono ovviamente le sfide di ritorno che completeranno il quadro dei risultati Champions League dei quarti di finale, dandoci anche tutti i verdetti. Ricordando che il fischio d’inizio è fissato sempre per le ore 21.00, ecco allora che questa sera potremo assistere a Psg Bayern Monaco e Chelsea Porto, match che all’andata avevano visto una doppia vittoria esterna rendendo favoriti francesi e inglesi (vittoriosi per 0-2 sul Porto) per il passaggio del turno.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IL BIG-MATCH

Presentando i risultati Champions League attesi per stasera, inevitabilmente attira l’attenzione in maniera speciale Psg Bayern Monaco, la super-sfida che nella scorsa edizione della Champions League era stata la finale giocata domenica 23 agosto nella Final Eight di Lisbona e vinta per 1-0 dai tedeschi con gol di Kingsley Coman, francese e cresciuto nelle giovanili proprio del Paris Saint Germain. Stavolta invece il sorteggio della Uefa ha abbinato Bayern Monaco e Psg già ai quarti: in Baviera abbiamo assistito a una gelida serata di aprile caratterizzata dalla neve, ma che resterà indimenticabile per gli ospiti parigini e in particolare per Kylian Mbappé, autore della doppietta che potrebbe avere un peso decisivo nell’economia del doppio confronto. Per i transalpini i giochi non sono ancora fatti perché il Bayern resta un ostacolo durissimo sulla strada dell’ennesimo assalto alla Champions League che ancora manca nella bacheca della società francese, ma di certo ai detentori tedeschi adesso servirebbe davvero una grande impresa al Parco dei Principi. Da spettatori neutrali, invece, si annuncia una partite nuovamente intrigante e speriamo avvincente.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO QUARTI

Ore 21.00 Psg Bayern Monaco 0-0 (and. 3-2)

Ore 21.00 Chelsea Porto 0-0 (and. 2-0)

