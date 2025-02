RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: TOCCA AD ATALANTA E MILAN!

Con i risultati Champions League, senza soluzione di continuità, scopriamo questa sera l’esito delle altre quattro partite valide per l’andata dei playoff: mercoledì 12 febbraio si comincia alle ore 18:45 e c’è subito Bruges Atalanta, le altre tre partite si giocano alle ore 21:00 e saranno Celtic Bayern, Feyenoord Milan e Monaco Benfica. Due italiane dunque, dopo aver visto all’opera la Juventus: a differenza dei bianconeri, Atalanta e Milan giocano l’andata in trasferta perché si sono piazzate meglio in classifica rispetto alle avversarie, pur se rimane il rammarico per aver mancato la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Più per il Milan, alla fine: i rossoneri hanno perso a Zagabria una partita che non hanno affrontato nel migliore dei modi, l’Atalanta invece avrebbe dovuto vincere a Barcellona e ne è uscita con un pareggio se vogliamo la Dea (arrivata nona nella classifica del super girone) ha sprecato l’occasione di saltare i playoff quando ha pareggiato in casa contro il Celtic. Quel che è fatto è fatto: i risultati Champions League di stasera ci dicono che anche queste due nostre rappresentanti devono passare dal turno intermedio ma se non altro partono favorite, i campi ci diranno se arriveranno già risultati confortanti in vista delle partite di ritorno ed è ovviamente quello che speriamo.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IL QUADRO DELLA SERATA

Proseguendo l ‘analisi sui risultati Champions League possiamo dire che al Bayern Monaco sia andata bene: non troppo brillante la prima fase dei bavaresi che hanno perso tre partite, tra cui quella di Rotterdam per 3-0 (il Feyenoord è avversario del Milan, ma oggi Santiago Gimenez gioca con la maglia rossonera),per di più Vincent Kompany si è trovato nel gruppetto, in sede di sorteggio, di Manchester City e Real Madrid ma è stato il più fortunato, le altre due superpotenze si affronteranno nei playoff mentre a lui è toccato in sorte un Celtic che ha sicuramente fatto bene nel girone ma ha un livello inferiore rispetto al Bayern.

È intrigante invece Monaco Benfica: i francesi hanno iniziato con il botto battendo il Barcellona e poi sono sempre rimasti in line di galleggiamento, la netta sconfitta contro l’Inter ha comunque impedito di prendersi subito gli ottavi e addirittura il fattore campo in questa sfida ce l’ha il Benfica, che all’ultima giornata è andato a vincere a Torino contro una Juventus spenta. Vedremo, diciamo che tecnicamente si parte alla pari ma forse il Benfica ha ancora qualcosa in più, anche perché a questi livelli nelle coppe europee è sempre particolarmente temibile. Staremo a vedere…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: ANDATA PLAYOFF

Ore 18:45 Bruges Atalanta

Ore 21:00 Celtic Bayern

Ore 21:00 Feyenoord Milan

Ore 21:00 Monaco Benfica