Risultati Champions League: diretta gol live score delle partite che martedì 19 agosto si giocano per l'andata dei playoff.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: FINALMENTE I PLAYOFF!

I risultati Champions League saranno ancora una volta protagonisti martedì 19 agosto: tutte le partite del giorno vanno in scena alle ore 21:00, e finalmente possiamo parlare di andata dei playoff che rappresenta l’ultimo turno che andrà definitivamente a formare il girone unico da 36 squadre, per la prima fase.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Diretta gol live score: Benfica senza problemi! (oggi 12 agosto)

Abbiamo superato tre turni preliminari, intensi e lunghi tra sorprese e conferme, squadre che hanno fatto il loro e altre che magari si sono spinte oltre le attese; restano adesso 180 minuti, magari anche con tempi supplementari e calci di rigore nel quadro, per definire le ultime compagini che entreranno nel sorteggio di fine agosto.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Mourinho ko a Rotterdam! Diretta gol live score (oggi 6 agosto 2025)

Tre partite abbiamo detto: questa sera si giocano Ferencvaros Qarabag, Rangers Bruges e Stella Rossa Pafos, dunque possiamo già individuare alcune sorprese tra cui naturalmente la formazione cipriota del Pafos che nel turno precedente ha eliminato la Dinamo Kiev e adesso può sognare in grande, ma anche il Qarabag.

Gli azeri, pur già qualificato ai gironi della precedente Champions League, possono ora farlo anche con la nuova formula; si tratta allora di aspettare che i risultati Champions League diventino protagonisti tra pochissimo, ricordando che poi per l’esito definitivo dei playoff bisognerà aspettare la prossima settimana.

Risultati Champions League/ Diretta gol live score: Rangers incontenibili! (oggi 5 agosto 2025)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE BIG PRIMA DELLE BIG

Sale l’attesa, magari non spasmodica ma certamente ampia, per i risultati Champions League: tre partite che, possiamo dirla così, ci presentano le big dei turni preliminari prima che entrino in corsa le big che sulla carta si contenderanno il titolo, e dunque anche le quattro italiane che, possiamo ricordarlo, in stretto ordine di classifica dell’ultimo campionato sono Napoli, Inter, Atalanta e Juventus, quattro e non più cinque perché nel frattempo la nostra federazione è scesa nel ranking Uefa, e di conseguenza ha perso il privilegio a qualificare una società in più nel girone che, per l’appunto, avrà 36 squadre e otto giornate da disputare.

Ci sarà sicuramente curiosità per vedere all’opera il Bruges, che soffrendo è riuscito a eliminare il Salisburgo nel terzo turno preliminare e già l’anno scorso era arrivato agli ottavi, facendo fuori l’Atalanta; i belgi tra l’altro sono impegnati in una sorta di big match contro i Rangers Glasgow, già finalisti di Europa League qualche anno fa e in crescita, come potremmo dire di una Stella Rossa che nei preliminari è sempre in primo piano ma poi da settembre in avanti non riesce mai a fare il salto di qualità a caccia della gloria perduta. Ad ogni buon conto, tra poco sarà davvero il momento di lasciar parlare i risultati Champions League, e allora ci potremo realmente divertire con l’andata dei playoff.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: ANDATA PLAYOFF

Ore 21:00 Ferencvaros Qarabag

Ore 21:00 Rangers Bruges

Ore 21:00 Stella Rossa Pafos