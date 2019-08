Risultati Champions League/ Diretta gol live score delle partite di andata (3^ turno)

I match e i risultati di Champions League tornano quindi sotto i riflettori anche oggi mercoledi 7 agosto 2019: si completerà infatti oggi il tabellone del turno di andata dei terzo turno preliminare, penultimo step della fase preliminare della prima coppa per club sul continente. Non sono ancora iniziati i gironi (dove faranno il loro ingresso ufficiali anche i club italiani) eppure è evidente un grande salto di qualità nel programma delle sfide, anche odierne: già in questo terzo turno preliminare infatti figurano parecchie squadre ben note e che anche in anni recenti si sono coperte di gloria. La situazione si evolverà poi anche nella prossima settimana, quando verranno disputate le partite dei play off, di cui sono già noti gli incontri, grazie al sorteggio che è avvenuto in settimana a Nyon: insomma la strada fino alla prima vera fase della Champions league 2019-2020 è ben tracciata.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: I MATCH DI OGGI

Andiamo quindi subito a vedere quali saranno i match e quindi i risultati della Champions league che otterremo oggi per il turno di andata del terzo turno preliminare della prima coppa per club. Il primo fischio d’inizio infatti si udirà già alle ore 19,00 allo stadio di Krasnodar per la sfida Krasnodar-Porto: si dovrà invece attendere le ore 19.45 per il match tra l’Istanbul Basaksekir e i greci dell’Olympiacos. Il momento clou della serata però sarà solo alle ore 20,00 quando avranno inizio gli incontri CFR Cluj-Celtic e Basilea-Lask. Ciliegina sulla torta l’ultimo match del turno di andata del terzo turno preliminare della Champions league con la sfida allo Stadion Ljudski Vrt tra Maribor e Rosenborg.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE

Ore 19.00 Krasnodar-Porto

Ore 19.45 Istanbul Basaksekir-Olympiacos

Ore 20.00 Basilea-Lask

Ore 20.00 CFR Cluj-Celtic

Ore 20.15 Maribor-Rosenborg



