Risultati Champions League/ Diretta gol live score ottavi di finale (16 febbraio)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SPICCA INTER LIVERPOOL!

Le due partite che si giocano mercoledì 16 febbraio per i risultati di Champions League sono il terzo e il quarto ottavo di finale: Inter Liverpool e Salisburgo Bayern vanno in scena alle ore 21:00, e naturalmente i riflettori di tutta Italia saranno puntati sulla squadra nerazzurra, la prima delle nostre due rappresentanti che vanno a caccia di un posto nei quarti e anche quella che ha pescato peggio dal sorteggio. Ricorderete che all’Inter era in realtà toccato l’Ajax, tosto ma non certo al livello dei Reds; poi però c’è stato l’errore del software ha portato a rifare tutto, così Simone Inzaghi dovrà vedersela con i campioni d’Europa 2019 e una delle migliori corazzate del calcio internazionale, in una sfida che comunque l’Inter può e deve giocarsi nel suo ritorno agli ottavi.

L’altro dei risultati di Champions League ha un pronostico ancora più chiuso: il Salisburgo, per la prima volta a questo livello della competizione, affronta il Bayern Monaco che ha vinto il titolo nel 2020 per l’ultima volta (in totale i trofei in bacheca sono ben 6), e che almeno sulla carta è tremendamente superiore agli austriaci. Vedremo comunque cosa succederà in questo mercoledì sera dedicato ai risultati di Champions League, poi potremo tracciare il nostro ideale bilancio con la speranza che l’Inter riesca a farci gioire…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Nel parlare dei risultati di Champions League per questo mercoledì dobbiamo anche dire che l’Inter torna agli ottavi dopo 10 anni: tanto è passato da quella bruciante eliminazione arrivata per mano dell’Olympique Marsiglia, da quel momento la Beneamata ha mancato anche solo l’accesso alla competizione per sei stagioni e poi, quando ci è tornata, per tre volte consecutive non è riuscita a superare il girone. Ora finalmente si torna a vivere queste grande emozioni, ma come detto il sorteggio ha dato in dote un’avversaria tostissima come è il Liverpool.

La squadra inglese magari nelle ultime due edizioni di Champions League non è arrivata in fondo ma, da quando Jurgen Klopp ha realmente preso il comando delle operazioni, è sempre partita per vincere ed è considerata ancora oggi nella Top 3 del calcio europeo. Per l’Inter sarà dura, anche perché tanti giocatori non erano mai arrivati a questo livello; sarà comunque interessante vedere come la squadra di Simone Inzaghi, che nel frattempo ha perso il primato in campionato (ma deve recuperare una partita), se la giocherà contro il Liverpool, ma guarderemo anche con attenzione la possibilità che il Salisburgo faccia lo scherzetto al Bayern, magari anche solo per rendere più emozionante il ritorno dell’Allianz Arena.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, OTTAVI DI FINALE

Ore 21:00 Inter Liverpool

Ore 21:00 Salisburgo Bayern



