RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ La rivelazione è danese! Diretta gol live score ottavi (oggi 13 febbraio 2024)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LA RIVELAZIONE

Certamente la squadra di cui parlare questa sera per i risultati di Champions League è il Copenaghen: la grande rivelazione agli ottavi di finale, un traguardo che la squadra danese aveva già centrato oltre dieci anni fa e che in questa edizione è stato davvero sorprendente. Intanto perché il Copenaghen è partito dal primo turno preliminare e ha rischiato parecchio: contro lo Zalgiris Vilnius ha pareggiato in Lituania e vinto solo 1-0 al Parken, mentre contro lo Sparta Praga è dovuto passare dai rigori. Poi, è stato sorteggiato in un girone con Bayern, Manchester United e Galatasaray: solo retrocedere in Europa League sarebbe stato un traguardo più che accettabile.

Invece il Copenaghen ha fatto anche meglio: ha battuto i Red Devils con un’incredibile rimonta (4-3), ha pareggiato a Istanbul, ha clamorosamente fermato il Bayern Monaco all’Allianz Arena e nell’ultima giornata la vittoria sul Galatasaray ha dato il via alla festa, sfruttando anche come già dicevamo la crisi di un Manchester United che ha saputo fare appena 4 punti e vincere una sola partita – quella interna contro gli stessi danesi, che hanno sbagliato un rigore in pieno recupero – ed è uscito dall’Europa a dicembre. Ora contro il Manchester City si prospetta una sfida impossibile, ma intanto ci sono 180 minuti da giocare… (agg. di Claudio Franceschini)

I PRIMI DUE OTTAVI!

Finalmente si torna a parlare di risultati di Champions League, dopo la canonica pausa di due mesi a seguito della fase a gironi: martedì 13 febbraio iniziano gli ottavi di finale, sappiamo ormai che nelle ultime due edizioni questo turno è diviso in due settimane di andata e due di ritorno, questo per consentire a Europa League e Conference League, che prevedono anche i playoff, di “recuperare” per arrivare a pari quando si giocheranno i quarti. Copenaghen Manchester City e Lipsia Real Madrid sono le due partite che ci attendono questa sera: entrambe vanno in scena alle ore 21:00, altra consuetudine nei risultati di Champions League.

Naturalmente, le due favorite per il passaggio del turno sono chiare: certamente lo è il Manchester City campione in carica, che ha superato il girone senza patemi anche se con un lieve calo e continua a inseguire la possibilità di tornare a vincere la Premier League. Anche il Real Madrid però parte nettamente in vantaggio nei confronti del Lipsia: di riffa o di raffa i tedeschi sono sempre costanti anche in Europa, ma dopo quella storica semifinale del 2020 non si sono più ripetuti su certi livelli. Vedremo allora cosa succederà nei risultati di Champions League per i primi due ottavi di finale, intanto possiamo certamente fare un breve focus sulle due partite che ci aspettano.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

È dunque tempo di rimettere l’attenzione sui risultati di Champions League: aspettando le tre italiane coinvolte (ovviamente Inter, Lazio e Napoli), gustiamo queste prime due gare che ci presentano due squadre che potrebbero facilmente ritrovarsi in finale, sempre che il sorteggio non le faccia incrociare nei turni precedenti. Il Manchester City è campione in carica, il Real Madrid ha vinto per 14 volte la Champions League e dal 2014 l’ha messa in bacheca per ben cinque volte, due delle quali con Carlo Ancelotti come allenatore, segnando un’epoca straordinaria e annichilendo la concorrenza.

Il Copenaghen, bravissimo a sfruttare la crisi del Manchester United (fuori anche dall’Europa League) e arrivare davanti al Galatasaray, e un Lipsia giunto secondo alle spalle proprio di Pep Guardiola sono destinate a giocare il ruolo delle comprimarie, o sparring partner; certamente possiamo dire che la squadra tedesca possa giocare maggiormente le sue carte e, in questo senso, sa bene che la partita determinante sarà quella di stasera alla Red Bull Arena, perché non sempre il Real Madrid è concentrato al 100% nelle gare di andata ad eliminazione diretta e dunque bisognerà provare a sfruttare un eventuale calo da parte dei blancos. Ora ci affidiamo al giudizio del campo, perché tra poco per i risultati di Champions League si gioca davvero…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: OTTAVI DI FINALE

Ore 21:00 Copenaghen Manchester City

Ore 21:00 Lipsia Real Madrid











