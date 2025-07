Risultati Champions League: diretta gol live score delle due partite che mercoledì 16 luglio chiudono il ritorno del primo turno preliminare.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: ECCO I MATCH DI RITORNO!

Si torna in campo per i risultati Champions League, mercoledì 16 luglio si conclude il primo turno preliminare con le partite di ritorno e saremo impegnati dalle ore 20:45 con appena due match, che sono dunque gli ultimi dopo aver assistito al quadro delle gare del martedì.

Cosa succederà lo scopriremo, intanto possiamo dire che i risultati Champions League hanno aperto la scorsa settimana l’ideale percorso che dovrà condurre alla formazione del super girone da 36 squadre, confermato rispetto all’anno scorso, e poi portare verso la finale.

Il Psg campione in carica attende, come attendono tutte le altre big: questi turni preliminari che si giocano in piena estate riguardano le squadre che rappresentano le federazioni minori secondo il ranking, ma possono comunque regalare belle emozioni e qualche storia poco conosciuta che arriva alla ribalta.

Aspettiamo allora che il quadro dei risultati Champions League sia completo per il ritorno del primo turno preliminare, questa sera ci attendono appena due partite e allora possiamo brevemente considerare quale sia la situazione riguardo le possibilità di qualificazione delle quattro compagini che tra poco faranno il loro ingresso sul terreno di gioco.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: APPENA DUE PARTITE

Due partite come detto nei risultati Champions League, e possiamo individuare nel Ludogorets la big di serata: la formazione bulgara, che ha già esperienza nei gironi del torneo. L’avversaria è la Dinamo Minsk e la squadra bielorussa ha una bella possibilità di centrare il colpo grosso, perché una settimana fa ha perso solo 1-0: dunque secondo le regole della Uefa ha bisogno di una vittoria con un gol di scarto per andare ai tempi supplementari e poi eventualmente ai rigori, sarà interessante scoprire se riuscirà in questa impresa.

L’altra partita invece è Linfield Shelbourne, e qui si ovviamente le cose si fanno calde perché abbiamo un derby tra Irlanda e Irlanda del Nord: all’andata stesso esito rispetto all’altro match, la vittoria è andata alla formazione di casa e dunque lo Shelbourne, stesso identico contesto di partenza. Adesso noi ci mettiamo comodi e stiamo a vedere quello che succederà in queste due partite, al termine delle quali avremo tutte le qualificate al secondo turno preliminare quando nei risultati Champions League entreranno in gioco altre formazioni, tra cui Dinamo Kiev, Stella Rossa e Ferencvaros. Lo sappiamo: per arrivare a formare il girone unico il percorso sarà lungo…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: RITORNO 1° TURNO PRELIMINARE

Ore 20:45 Dinamo Minsk Ludogorets (andata 0-1)

Ore 20:45 Linfield Shelbourne (andata 0-1)