Risultati Champions League/ Diretta gol live score, ritorno 1° turno preliminare (oggi 18 luglio 2023)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SI TORNA A GIOCARE!

Sono otto le partite che martedì 18 luglio ci fanno compagnia con i risultati di Champions League: si gioca ovviamente il ritorno del primo turno preliminare, le prime sfide sono andate in scena la settimana scorsa e questa sera, a partire dalle ore 17:00 quando è in programma il primo match, scopriremo le prime società che proseguiranno la loro corsa verso la fase a gironi. Idealmente, almeno: come sappiamo, è difficile che chi è partito dal primo turno preliminare riesca ad arrivare ai sorteggi di fine agosto, anche se la possibilità certamente esiste.

Tuttavia, è più alta la probabilità che alcune di queste protagoniste dei risultati di Champions League vadano poi a giocare nelle competizioni “minori”: è attivo infatti il “ripescaggio”, se così vogliamo chiamarlo, in Europa League e Conference League e di conseguenza a settembre potremmo ritrovare alcune di queste protagoniste. Aspettando ora che per i risultati di Champions League si torni a giocare, possiamo fare un breve focus su quella che è la situazione a poche ore dal ritorno del primo turno preliminare, per scoprire quali squadre abbiano le maggiori chance di superare il primo ostacolo e ripresentarsi in questa competizione per i turni successivi.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Champions League ci forniscono dunque due partite per il ritorno del primo turno preliminare. Delle otto partite previste martedì, quella con l’esito più certo sulla doppia sfida è Maccabi Haifa Hamrun: all’andata la squadra israeliana ha vinto 4-0 in trasferta, dunque la rappresentante di Malta avrà bisogno di un miracolo per arrivare anche solo ai tempi supplementari (ricordiamo che per il secondo anno non è più in vigore la regola che assegnava valore doppio ai gol realizzati in trasferta).

Sono messi abbastanza bene anche gli svedesi dell’Hacken, forti di un 3-1 casalingo: qui però attenzione al TNS, la formazione gallese che certamente non è nuova alle atmosfere dei risultati di Champions League e potrebbe far valere il fattore campo. Per il resto è davvero tutto in equilibrio, e tutto potrebbe ancora succedere; certo le vittorie esterne di Zrinjski e Breidablik sono preziose, ma sono arrivate con un solo gol di scarto e dunque Urartu e Shamrock Rovers, rispettivamente, potrebbero sempre fare il colpo grosso. I campi ci forniranno tra poco le loro insindacabili risposte…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: RITORNO 1° TURNO PRELIMINARE

Ore 17:00 Struga Zalgiris (andata 0-0)

Ore 19:00 Flora Rakow (andata 0-1)

Ore 19:00 Sheriff Farul Constanta (andata 0-1)

Ore 19:00 Maccabi Haifa Hamrun (andata 4-0)

Ore 20:00 TNS Hacken (andata 1-3)

Ore 20:00 Zrinjski Urartu (andata 1-0)

Ore 20:00 Bate Borisov Partizani (andata 1-1)

Ore 21:15 Breidablik Shamrock Rovers (andata 1-0)











