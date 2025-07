RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, SI SCENDE IN CAMPO

Abbiamo già parlato di Kairat Almaty Olimpia Lubiana e Lincoln Red Imps Vikingur, che a mezz’ora di distanza l’una dall’altra apriranno per oggi il quadro dei risultati Champions League. L’obiettivo di tutte le formazioni è naturalmente quello di restare in Champions League e giocare nelle prossime due settimane il secondo turno eliminatorio della massima competizione europea, che vedrà in lizza un totale di 30 squadre e quindi 15 parte,.

Infatti oltre alle squadre che supereranno questo primo turno ci sarà anche chi entrerà in scena appunto al secondo turno, comprese le seconde classificate di alcuni campionati che hanno ranking sufficiente per portare una seconda squadra almeno ai preliminari di Champions League, ma anche dieci campioni nazionali, in questo caso di nazioni che hanno almeno un ranking sufficiente per evitare ai loro campioni il primo turno. Adesso però pensiamo a chi sta per giocare ora, dando simbolicamente il via ai risultati Champions League! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I PRIMI VERDETTI

Per ben dodici squadre già oggi, martedì 15 luglio 2025, sarà l’ultimo appuntamento con i risultati Champions League. Ci sono infatti altrettante partite in programma nelle prossime ore per il ritorno del primo turno preliminare e ovviamente le formazioni eliminate dovranno già uscire di scena.

A dire il vero non sarà per nessuno la fine dell’avventura europea, però le squadre vincitrici ovviamente proseguiranno il proprio cammino nei risultati Champions League, mentre le sconfitte faranno un brusco passo indietro, perché andranno a giocare nei preliminari della Conference League.

A causa del fuso orario si comincerà già alle ore 17.00 del pomeriggio italiano, l’appuntamento infatti sarà in Kazakistan con Kairat Almaty Olimpia Lubiana, due realtà molto distanti fra loro sotto ogni punto di vista ma che ci regaleranno un confronto potenzialmente incerto, partendo dal pareggio per 1-1 all’andata.

Appena mezz’ora più tardi sarà la volta di Lincoln Red Imps Vikingur, questo è un incrocio fra due realtà davvero piccole per i risultati Champions League, con i campioni di Gibilterra che partiranno favoriti su quelli delle Isole Far Oer avendo vinto per 2-3 la partita d’andata in trasferta.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, TANTEE PARTITE DI OGGI

Siamo davvero lontani dal “calcio che conta” del Paris Saint Germain detentore del titolo e di tutte le altre big che cominceranno il proprio cammino nei risultati Champions League addirittura fra due mesi, con il via del tabellone principale, comprese naturalmente Napoli, Inter, Atalanta e Juventus. Rimanendo nella penisola, stasera seguiremo con simpatia la Virtus campione di San Marino, anche se i bosniaci dello Zrinjski Mostar giocheranno in casa dopo avere già vinto per 0-2 all’andata in trasferta.

Altra netta favorita sarà il Malmoe, perché i campioni di Svezia hanno vinto per 1-3 in trasferta settimana scorsa contro l’Iberia campione di Georgia, tra gli incroci più particolari evidenziamo il derby baltico fra i lettoni del RFS e gli estoni del Levadia Tallinn, che dovranno cercare una rimonta non facile dopo avere perso per 0-1 all’andata in casa. Tra i nomi più nobili dei risultati Champions League c’è il FCSB, erede (pur discussa) della Steaua Bucarest, reduce dalla vittoria per 3-1 sugli andorrani dell’Inter Escaldes.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO 1° TURNO PRELIMINARE

Ore 17.00

Kairat Almaty Olimpia Lubiana (and. 1-1)

Ore 17.30

Lincoln Red Imps Vikingur (3-2)

Ore 19.00

Hamrun Spartans Zalgiris (0-2)

Milsami KuPS Kuopio (0-1)

Malmoe Iberia (3-1)

RFS Levadia Tallinn (1-0)

Ore 20.00

Shkendija The New Saints (0-0)

Differdange Drita (0-1)

Ore 20.30

Inter Escaldes FCSB (1-3)

Ore 21.00

Breidablik Egnatia (0-1)

Zrinjski Virtus (2-0)

Buducnost Noah (0-1)