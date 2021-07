Risultati Champions League/ Diretta gol live score, ritorno 2° turno preliminare

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: RITORNO 2° TURNO PRELIMINARE

I risultati di Champions League tornano a farci compagnia mercoledì 28 luglio, con la conclusione del secondo turno preliminare. Si parte alle ore 19:00 e si parla di conclusione perché queste sono le partite valide per il ritorno, inaugurato ieri con i quattro anticipi. Ci stiamo avvicinando alla fase a gironi della competizione, e dunque il livello si alza: in questo secondo turno preliminare sono già comparse squadre che siamo abituati a vedere anche molto più avanti, a fianco di sorprese che sperano di poter proseguire nel sogno.

Ricordando che da quest’anno la Uefa è tornata all’antico, eliminando la regola dei gol in trasferta che valgono doppio, possiamo adesso addentrarci nel contesto dei risultati di Champions League per questo ritorno del secondo turno preliminare, andando via via a scoprire quali partite termineranno ai tempi supplementari, se non ai rigori, e se ci saranno risultati che andranno oltre le aspettative degli appassionati, cosa sempre possibile anche a fine luglio.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IL CONTESTO

Per i risultati di Champions League, siamo pronti a vivere il ritorno del secondo turno preliminare. Abbiamo detto che ci sono squadre importanti impegnate oggi, e infatti spiccano i nomi di Stella Rossa, Celtic e Psv che, sia pure quando si chiamava Coppa dei Campioni, questa competizione l’hanno già vinta ma hanno anche frequentato i gironi in epoca molto recente, poi c’è un Galatasaray che dopo qualche anno difficile vuole prendersi il riscatto e tornare a frequentare i piani alti dell’Europa, ma se la deve vedere appunto con il Psv. Da tenere d’occhio poi squadre come Sparta Praga, Olympiacos, Cluj e Midtjylland che a questi livelli hanno esperienza; lo Young Boy se la sta facendo, mentre le sorprese che possiamo citare sono senza ombra di dubbio il Kairat Almaty, che settimana scorsa ha battuto la Stella Rossa in Kazakhstan, poi gli armeni dell’Alashkert e i moldavi dello Sheriff (avversari nella sfida diretta) così come il Lincoln Red Imps, rappresentante della piccolissima Gibilterra. Vedremo allora cosa succederà quando finalmente verrà data la parola ai campi per giocare all’interno dei risultati di Champions League, per questo ritorno del secondo turno preliminare.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE PARTITE

Ore 19:00 Neftci Baku Olympiacos

Ore 19:00 Sheriff Tiraspol Alashkert

Ore 19:30 Cluj Lincoln Red Imps

Ore 19:45 Midtjylland Celtic

Ore 20:00 Galatasaray Psv

Ore 20:00 Ludogorets Mura

Ore 20:15 Young Boys Slovan Bratislava

Ore 20:30 Sparta Praga Rapid Vienna

Ore 20:30 Stella Rossa Kairat Almaty



