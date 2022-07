Risultati Champions League/ Diretta gol live score, ritorno 2° turno preliminare

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: CHI PASSA IL TURNO?

Sono sei le partite che martedì 26 luglio si giocano per i risultati di Champions League: siamo nel ritorno del secondo turno preliminare e, con Aek Larnaca Midtjylland alle ore 17:30, scopriremo finalmente quali saranno le squadre che proseguiranno la loro marcia verso il sogno della fase a gironi (le altre ovviamente saranno note domani). Siamo ancora in una fase appunto preliminare della Champions League, anche se ci sono realtà che vanno già tenute d’occhio; una di queste per esempio, lo Sheriff, era ai gironi lo scorso anno e nelle prime due partite aveva destato grande sensazione, come più volte ripetuto.

Adesso per i risultati di Champions League di questa sera si parte sostanzialmente in una situazione di grande equilibrio: delle sei gare che sono in programma martedì 26 luglio, realisticamente soltanto due appaiono già decise rispetto alla qualificazione al terzo turno preliminare, mentre nelle altre regna l’incertezza e questo ovviamente renderà ancora più interessante la giornata. Aspettando che le partite prendano il via, proviamo a fare una rapida analisi delle squadre impegnate sui vari campi e di quello che potrebbe succedere nei doppi confronti che stiamo per vivere.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo dunque in attesa di scoprire cosa accadrà con i risultati di Champions League, nel ritorno del secondo turno preliminare. Come abbiamo già accennato, e come si può notare nel tabellino più sotto, tre delle partite di andata sono terminate in parità: sicuramente ha sorpreso il fatto che Midtjylland e Dinamo Zagabria non siano riuscite a vincere in casa contro Aek Larnaca e Shkupi, ma queste sono le sfide di metà luglio in cui a contare può anche essere un certo tipo di preparazione. Danesi e croati restano favoriti per qualificarsi e proseguire la loro corsa verso la fase a gironi (per la Dinamo Zagabria sarebbe un ritorno) ma a questo punto è concreta anche l’ipotesi di un’eliminazione, così da dover ricominciare dall’Europa League.

Le due sfide che appaiono già decise hanno invece visto il Viktoria Plzen vincere 2-1 in Finlandia, contro l’HJK Helsinki, e il Ludogorets abbattere 3-0 lo Shamrock Rovers, in casa; chiaramente qualche sorpresa potrebbe essere attesa anche qui, ma diciamo che i cechi e i bulgari hanno almeno un piede nel terzo turno preliminare e tra poco verificheremo se i risultati di Champions League per martedì sera ci daranno ragione…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: RITORNO 2° TURNO PRELIMINARE

Ore 17:30 Aek Larnaca Midtjylland (andata 1-1)

Ore 19:00 Sheriff Maribor (andata 0-0)

Ore 19:00 Viktoria Plzen HJK (andata 2-1)

Ore 19:30 Dudelange Pyunik (andata 1-0)

Ore 21:00 Shamrock Rovers Ludogorets (andata 0-3)

Ore 21:00 Shkupi Dinamo Zagabria (andata 2-2)











