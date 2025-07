Risultati Champions League: diretta gol live score delle partite che martedì 29 luglio aprono il ritorno del secondo turno preliminare.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE PARTITE DI RITORNO!

I risultati Champions League tornano a farci compagnia per le partite del secondo turno preliminare: sono quelle di ritorno che iniziano martedì 29 luglio, e allora avremo le prime squadre che si qualificheranno al prossimo turno proseguendo il loro cammino verso il girone unico da 36 squadre.

Cinque i match in programma oggi, a partire dalle ore 17:00 con Kairat Almaty KuPS; le situazioni derivate dalle sfide di andata sono diverse e ora proveremo ad analizzarle in maniera dettagliata, detto che ovviamente ci aspettiamo anche qualche sorpresa come sempre avvenuto, specialmente a luglio.

Anzitutto bisogna citare quelle che possiamo considerare le “big”: in questo caso parliamo soprattutto di Stella Rossa e Dinamo Kiev, ma possiamo inserire in questa fascia anche lo Slovan Bratislava. Ebbene: queste tre squadre sono davvero vicine alla qualificazione al terzo turno preliminare, soprattutto gli ucraini che all’andata hanno demolito l’Hamrun Spartans vincendo 3-0 a Malta.

Goleada anche per lo Slovan Bratislava, 4-0 casalingo contro lo Zrinjski, mentre nei risultati Champions League della scorsa settimana la Stella Rossa si è “limitata” a vincere 1-0 contro il Lincoln Red Imps, ma lo ha fatto in trasferta.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: ECCO IL QUADRO

Cosa succederà allora nei risultati Champions League questa sera? Abbiamo citato tre big, in realtà ci sarebbe anche la quarta che è il Copenaghen, infatti i danesi spesso e volentieri riescono a raggiungere la fase finale dei tornei Uefa e nella partita di andata del secondo turno preliminare hanno battuto il Drta per 2-0, dunque questa sera vanno in Kosovo con totale fiducia. Quindi, quattro squadre appaiono molto vicine a superare il turno; possiamo citare anche la quinta che è il KuPS Kuopio, squadra finlandese che è abituata a giocare in questo periodo dell’anno in Europa.

Il KuPS all’andata ha fatto il suo dovere: vittoria per 2-0 contro il Kairat Almaty, ora però la trasferta in Kazakhstan potrebbe portare qualche sorpresa perché il calcio in questo Paese è cresciuto, come ha dimostrato anche la nazionale con la storia qualificazione nella Lega B di Nations League. Nei risultati Champions League di questa sera a dire il vero le cose potrebbero andare diversamente, ma ci sentiamo di dire che questa sia sulla carta la doppia sfida maggiormente in equilibrio. I campi tra poco ci diranno come al solito come andranno le cose, noi non vediamo l’ora di vivere la serata.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: RITORNO 2° TURNO PRELIMINARE

Ore 17:00 Kairat Almaty KuPS (andata 0-2)

Ore 20:00 Dinamo Kiev Hamrun Spartans (andata 3-0)

Ore 20:00 Drita Copenaghen (andata 0-2)

Ore 21:00 Stella Rossa Lincoln Red Imps (andata 1-0)

Ore 21:00 Zrinjski Slovan Bratislava (andata 0-4)