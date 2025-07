Risultati Champions League, diretta gol live score delle partite per il ritorno del secondo turno preliminare (oggi mercoledì 30 luglio)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SI SCENDE IN CAMPO

Sta per prendere il via la lunga serata dedicata ai risultati Champions League, la prima partita del giorno per esigenze di fuso orario sarà Qarabag Shelbourne, perché si giocherà a Baku, la capitale dell’Azerbaigian. Va detto che i padroni di casa non dovrebbero avere problemi, dal momento che all’andata hanno vinto per 0-3 in trasferta a Dublino contro uno Shelbourne che ha retto dignitosamente per 80 minuti ma nel finale ha incassato altri due gol che di fatto dovrebbero avere già deciso la qualificazione per il prossimo turno.

Situazione molto simile per la seconda partita di serata, cioè Malmoe RFS, perché i campioni di Svezia giocheranno in casa dopo avere già vinto per 1-4 settimana scorsa all’andata a Riga. Insomma, l’inizio della serata dovrebbe avere gerarchie molto chiare, ma staremo a vedere con grande interesse tutto quello che succederà nelle prossime ore in compagnia dei risultati Champions League per il ritorno del secondo turno preliminare!(Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SERA DI VERDETTI

Ben dieci partite ci faranno compagnia a partire dalle ore 18.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 30 luglio 2025, e poi per tutta la serata grazie ai risultati Champions League per il ritorno del secondo turno preliminare, quindi con in palio la qualificazione al turno successivo, che darà la certezza di giocare nel tabellone principale di una Coppa – ovviamente non è detto che sia la Champions.

Insomma, questo è già uno snodo significativo, perché chi passa sa che sarà in corsa almeno ancora per tutto l’autunno, un grande affare economico oltre che una splendida notizia dal punto di vista strettamente sportivo. Nulla di compromesso per chi perde, in realtà, ma con retrocessione ai preliminari di Europa League.

Potremmo spendere qualche parola in più ora su Panathinaikos Rangers, che sicuramente è potenzialmente la partita più interessante della serata per i risultati Champions League. Gli scozzesi partono da una preziosa vittoria casalinga per 2-0, ma ad Atene i padroni di casa greci certamente faranno di tutto per cercare di ribaltare l’affascinante incrocio.

Alcune sfide sembrano già segnate, su tutte citiamo Breidablik Lech Poznan perché i campioni di Polonia hanno vinto per 7-1 all’andata e quindi la trasferta in Islanda al ritorno dovrebbe essere poco più che una gita. Altri confronti sono invece più stuzzicanti, per una lunga serata in compagnia del calcio internazionale…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IL CASO DEL SALISBURGO

Parlando dei risultati Champions League, non possiamo fare a meno di spendere qualche parola per il Salisburgo, per più di un motivo. Innanzitutto, gli austriaci hanno vinto per 1-4 l’andata sul campo dei norvegesi del Brann, grazie a un secondo tempo meraviglioso dopo essere andati all’intervallo sotto di un gol: un grande acuto che adesso rende naturalmente la squadra della galassia Red Bull una delle grandi favorite per superare questo secondo turno preliminare della Champions League 2025-2026.

L’altro tema di spicco a proposito del Salisburgo è che gli austriaci hanno giocato il Mondiale per Club: insomma, sono il simbolo di un calendario sempre più intasato, nel quale i tempi di riposo sono sempre più scarsi. Verrebbe da dire che “per fortuna” negli States il Salisburgo sia uscito già nella fase a gironi, se fosse andato più avanti nel torneo iridato praticamente non ci sarebbe stata soluzione di continuità fra le due stagioni, con l’impegno di settimana scorsa nell’andata per i risultati Champions League a riaprire già le danze.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO 2° TURNO PRELIMINARE

Ore 18.00

Qarabag Shelbourne

Ore 19.00

Malmoe RFS

Ore 19.30

FCSB Shkendija

Ludogorets Rijeka

Ore 20.00

Ferencvaros Noah

Maccabi Tel Aviv Pafos

Panathinaikos Rangers

Ore 20.30

Breidablik Lech Poznan

Ore 20.45

Salisburgo Brann

Ore 21.00

Servette Viktoria Plzen