Risultati Champions League: diretta gol live score delle partite che si giocano per il ritorno del terzo turno preliminare.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SI COMINCIA!

Siamo finalmente al via delle partite che per i risultati Champions League valgono il ritorno del terzo turno preliminare: alcune big in campo questa sera hanno già iniziato la loro stagione ufficiale anche in ambito nazionale, è il caso del Feyenoord che lo scorso sabato ha esordito in Eredivisie al De Kuip e ha messo in cascina un 2-0 nei confronti del NAC Breda, sbloccando il risultato già dopo due minuti grazie alla punizione di Sam Steijn e poi completando l’opera all’inizio del secondo tempo con il sigillo di Ayase Ueda, dunque approccio positivo per la squadra che, ricordiamo, è allenata da un certo Robin Van Persie.

Meglio ancora il Benfica, che già il 31 luglio aveva vinto la Supercoppa di Portogallo: per le Super Aquile, reduci anche dal Mondiale per Club, il trofeo è arrivato contro gli eterni rivali dello Sporting Lisbona nella gara secca in Algarve, partita decisa dal solito Vangelis Pavlidis che ha timbrato al 50’ minuto. Adesso però si cambia registro perché bisogna prendersi la qualificazione ai playoff della principale competizione europea: è davvero tutto pronto per Qarabag Shkendija che apre le danze, dunque possiamo lasciare la parola ai risultati Champions League che stanno per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

VERSO I PLAYOFF!

Per i risultati Champions League si torna in campo a partire dalle ore 18:00 di martedì 12 agosto: con Qarabag Shkendija prende il via il quadro del ritorno del terzo turno preliminare, e questo significa che avremo le squadre qualificate al playoff che proseguiranno la corsa verso il girone unico.

Settimana scorsa avevamo già presentato alcune delle big che hanno iniziato il loro cammino, e che hanno tutto per essere in campo anche a settembre: ad esempio il Benfica, che nell’andata del terzo turno preliminare è andato a vincere 2-0 a Nizza e dunque ha già più di un piede nei playoff, al pari di altre compagini.

Tra cui la Stella Rossa, che nei risultati Champions League di questa sera riparte dal 3-1 rifilato in trasferta al Lech Poznan; in una botte di ferro anche i Rangers Glasgow, forti del 3-0 sul Viktoria Plzen anche se adesso devono affrontare la trasferta in Repubblica Ceca.

Staremo a vedere quello che succederà nell’intrigante quadro della serata, ricordando che le ultime due partite prenderanno il via alle ore 21:00 e che dunque sarà un martedì decisamente lungo possiamo fare qualche altra analisi circa i risultati Champions League che ci attendono e ci stanno già regalando emozioni, anche se siamo solo nella prima metà di agosto.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: UNA SERATA RICCA

Sicuramente uno dei temi di interesse all’interno dei risultati Champions League riguarda la partita di Istanbul: José Mourinho ovviamente ha già ricordato come negli ultimi anni sia sempre riuscito a far piangere il Feyenoord (il riferimento è a quando allenava la Roma) e stasera lo Special One ci riproverà con il Fenerbahçe, che però deve rimontare la sconfitta subita a Rotterdam. Sicuramente i turchi hanno la possibilità di prendersi i playoff anche perché con un 1-0 andrebbero ai tempi supplementari, ma il Feyenoord rimane un avversario tosto e che parte leggermente favorito.

Così anche il Pafos, che è entrato nella geografia del grande calcio europeo per aver messo sotto contratto David Luiz; i ciprioti tra l’altro hanno centrato un bel colpo nell’andata del terzo turno preliminare, vincendo 1-0 in trasferta contro la Dinamo Kiev. Tra le altre partite, sicuramente spicca Bruges Salisburgo: gli austriaci sono anche reduci dal Mondiale per Club nel quale sono stati eliminati al primo turno, questa sera vanno in Belgio sapendo di dover scalare una montagna perché all’andata sono stati i nerazzurri a vincere 1-0. Ad ogni buon conto manca davvero poco all’inizio delle partite e dunque scopriremo nei risultati Champions League chi proseguirà la sua corsa verso i playoff della competizione.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: RITORNO 3° TURNO PRELIMINARE

Ore 18:00 Qarabag Shkendija (andata 1-0)

Ore 19:00 Copenaghen Malmoe (andata 0-0)

Ore 19:00 Pafos Dinamo Kiev (andata 1-0)

Ore 19:00 Viktoria Plzen Rangers (andata 0-3)

Ore 19:00 Fenerbahçe Feyenoord (andata 1-2)

Ore 19:30 Bruges Salisburgo (andata 1-0)

Ore 20:15 Slovan Bratislava Kairat Almaty (andata 0-1)

Ore 20:15 Ferencvaros Ludogorets (andata 0-0)

Ore 21:00 Stella Rossa Lech Poznan (andata 3-1)

Ore 21:00 Benfica Nizza (andata 2-0)