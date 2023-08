RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Si va verso i playoff, diretta gol live score (oggi 15 agosto 2023)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: VERSO I PLAYOFF

Anche se stiamo ancora aspettando i risultati Champions League per il ritorno del terzo turno preliminare, possiamo già dare uno sguardo al prossimo e ultimo turno del complesso sistema dei preliminari di Champions League. Oggi le sfide saranno 10, tutte di martedì per lasciare spazio domani alla Supercoppa Europea (una con il ritorno che slitterà a sabato), le cui vincenti naturalmente si qualificheranno per il playoff, ultimo ostacolo dei preliminari di Champions League. In questo terzo turno preliminare ci sono sei sfide nel cosiddetto Champions Path più altre quattro del cosiddetto League Path verso i gironi di Champions League .

Nel primo caso sono campioni di nazioni che non hanno alcun posto garantito nel tabellone principale, nel secondo sono piazzate di campionati che possono mandare più squadre, ma passando appunto dai preliminari. Il 22-23 agosto e il 29-30 agosto saranno le date rispettivamente per andata e ritorno dei playoff, che saranno sei sfide – quattro del Champions Path e due del League Path – nelle quali saranno protagoniste le dieci vincitrici del terzo turno preliminare più Young Boys e Anversa, uniche due formazioni ad entrare in scena a partire proprio dai playoff. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TUTTO IN UNA NOTTE!

I risultati Champions League saranno nuovamente protagonisti oggi, martedì 15 agosto 2023: l’appuntamento sarà infatti con tutte le partite di ritorno del terzo turno preliminare della Uefa Champions League 2023-2024, dal momento che domani il palcoscenico sarà interamente riservato alla Supercoppa Europea. Per essere precisi, dovremmo dire nove partite di ritorno e una d’andata, perché settimana scorsa AEK Atene Dinamo Zagabria fu rinviata per gli incidenti fra tifosi che hanno causato anche un morto, per cui oggi il match in Croazia sarà di fatto l’andata e poi si giocherà in Grecia sabato, per rimettersi in pari e giocare settimana prossima l’andata dei playoff.

Il sogno per tutti magari sarebbe quello di giocare l’anno prossimo la partita che vede stavolta il Manchester City come protagonista in qualità di campione d’Europa dopo la finale vinta a giugno contro una pur splendida Inter, anche se partendo dai preliminari naturalmente l’impresa si annuncia decisamente complicata, anche solo per arrivare alla fase a gironi. Sono qualificate di diritto alla fase a gironi infatti ben 26 squadre in totale tra cui Napoli, Lazio, Inter e Milan, citate in ordine di classifica alla fine dello scorso campionato di Serie A. Di conseguenza, la “maratona estiva” dei risultati Champions League promuoverà appena sei squadre alla fase a gironi della massima competizione europea, anche se al terzo turno crescono le speranze di arrivare alla “vera” Champions League.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI

Andiamo allora ad elencare tutte le partite di oggi che ci daranno i risultati Champions League per le partite di ritorno del terzo turno preliminare, ricordando che (come già nella scorsa stagione) non vale più la regola sui gol in trasferta. Considerando sempre il fuso orario italiano, alle nostre ore 19.00 si giocheranno già addirittura ben quattro sfide in contemporanea, che saranno Aris Limassol Rakow Czestochowa, Maccabi Haifa Slovan Bratislava, Molde KÍ Klaksvik e Sparta Praga Copenaghen.

I risultati Champions League proseguiranno poi alle ore 20.00 con Dinamo Zagabria AEK Atene (partita d’andata di questo confronto), Galatasaray Olimpia Lubiana e TSC Bačka Topola Sporting Braga, mentre alle ore 20.30 ci attenderanno Servette Rangers Glasgow e pure Sturm Graz PSV Eindhoven. Infine chiuderà il programma di questo ricchissimo martedì di calcio internazionale con il terzo turno preliminare di Champions League alle ore 21.00 la partita Olympique Marsiglia Panathinaikos.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO 3° TURNO PRELIMINARE

ore 19.00

Aris Limassol Rakow Czestochowa (and. 1-2)

Maccabi Haifa Slovan Bratislava (and. 2-1)

Molde KÍ Klaksvik (and. 1-2)

Sparta Praga Copenaghen (and. 0-0)

ore 20.00

Dinamo Zagabria AEK Atene (è l’andata)

Galatasaray Olimpia Lubiana (and. 3-0)

TSC Bačka Topola Sporting Braga (and. 0-3)

ore 20.30

Servette Rangers Glasgow (and. 1-2)

Sturm Graz PSV Eindhoven (and. 1-4)

ore 21.00

Olympique Marsiglia Panathinaikos (and. 0-1)











