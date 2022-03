Risultati Champions League/ Diretta gol live score, ritorno degli ottavi (16 marzo)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: TOCCA ALLA JUVENTUS!

I risultati di Champions League per mercoledì 16 marzo chiudono finalmente il lungo programma del ritorno degli ottavi: Juventus Villarreal e Lille Chelsea si giocano alle ore 21:00, e parliamo di programma lungo non tanto per il numero di partite (che naturalmente sono state 8) quanto perché, come succede da qualche stagione a questa parte, si gioca sulla distanza complessiva di due settimane per permettere all’Europa League di svolgere il suo turno extra e allinearsi alla conclusione degli ottavi. Per questo motivo gli ottavi di Champions League terminano 29 giorni dopo i primi due match di andata; in campo questa sera, lo abbiamo visto, c’è la Juventus.

I bianconeri proveranno a essere l’unica squadra italiana qualificata ai quarti, dopo l’eliminazione dell’Inter per mano del Liverpool, ma soprattutto la Vecchia Signora deve riscattare due flop consecutivi proprio agli ottavi, contro avversarie sulla carta abbordabili come lo è il Villarreal, che però al La Ceramica ha ottenuto un 1-1 che ora è uno di quei risultati in bilico e rischiosi. Vedremo quindi quello che succederà questa sera nel quadro dei risultati di Champions League, finalmente al termine delle due partite in questione avremo l’intera formazione delle otto squadre che proseguiranno la loro corsa nei quarti della competizione.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Dunque si gioca tra poco per i risultati di Champions League. Abbiamo parlato della Juventus e torneremo naturalmente a farlo anche in altre sedi, intanto però possiamo rivolgere la nostra attenzione all’altra partita che come già visto è Lille Chelsea. I Blues sono campioni d’Europa in carica e dunque vanno trattati con riguardo, in questomomento stanno vivendo una situazione non facile a causa della guerra in Ucraina, e delle sanzioni inflitte a Roman Abramovich, ma sul campo corrono e dopo la vittoria in extremis contro il Newcastle (con polemiche) vogliono qualificarsi ai quarti sapendo di esserci molto vicini, perché all’andata hanno vinto 2-0 a Stamford Bridge facendo valere la loro superiorità.

Per contro il Lille nella prima fase di Champions League ha approfittato di un girone abbordabile (erano presenti Salisburgo, Siviglia e Wolfsburg) ma in realtà quest’anno, dopo aver vinto la Ligue 1, è da subito parsa in calo e forse anche per via dell’addio del vecchio allenatore Christophe Galtier. Dunque il Chelsea di Thomas Tuchel è pronto ad aumentare la pattuglia di squadre inglesi che abbiamo visto superare gli ottavi nei risultati di Champions League; il Lille potrebbe riscattare l’ennesimo flop europeo del Psg (fischiato nel suo ritorno al Parco dei Principi) ma in realtà, esattamente come la Juventus, gioca per se stesso e per la gloria personale, e magari solo in un secondo momento penserà alla Francia e a calcio transalpino.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: RITORNO OTTAVI

Ore 21:00 Juventus Villarreal (andata 1-1)

Ore 21:00 Lille Chelsea (andata 0-2)



