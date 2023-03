Risultati Champions League/ Diretta gol live score ritorno ottavi (14 marzo)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: TOCCA ALL’INTER!

I risultati di Champions League tornano a farci compagnia martedì 14 marzo: alle ore 21:00 si giocano Manchester City Lipsia e Porto Inter, vale a dire altre due partite valide per il ritorno degli ottavi che ci consegneranno altre due squadre qualificate ai quarti. Naturalmente i riflettori si puntano in particolar modo sull’Estadio Do Dragao: qui l’Inter andrà a caccia di un obiettivo che manca ormai da parecchio tempo (per la precisione, addirittura dal 2011) e per il quale dovrà provare a difendere la vittoria per 1-0 ottenuta tre settimane fa, ovvero la cosa che è riuscita al Milan, nel tentativo di aumentare il numero delle squadre italiane tra le otto regine.

Valditara: "Maturità da affrontare con massima serenità"/ "Non ci saranno stranezze"

I risultati di Champions League ci consegnano poi Manchester City Lipsia, con la squadra di Pep Guardiola favorita ma che non può dare per scontata la qualificazione ai quarti: alla Red Bull Arena è finita 1-1, attenzione perché un’eventuale eliminazione dei Citizens non sarebbe certo una novità nel tentativo di mettere le mani sul trofeo più importante. Vedremo allora cosa succederà tra qualche ora quando per i risultati di Champions League saremo in campo, adesso possiamo fare un altro rapido excursus sui temi principali che potrebbero emergere da queste interessanti partite per il ritorno degli ottavi di finale.

"Bambini sovraesposti a schermi e social"/ Francia: "proteggere i ragazzi online"

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati di Champions League dunque scopriremo se l’Inter riuscirà a qualificarsi ai quarti: i nerazzurri ovviamente partono da una situazione favorevole avendo vinto all’andata, ma il Porto dell’ex Sergio Conceiçao è una squadra che nel passato recente ha più volte fatto piangere le squadre italiane. Lo scorso anno il Milan nel girone, prima ancora la Juventus in un ottavo risolto in virtù della regola dei gol in trasferta che oggi non esiste più, poi ancora Lazio e Napoli. Porto che è realtà concreta, sempre sottovalutata quando si parla di risultati di Champions League ma appunto capace di arrivare almeno ai quarti, e che potrebbe regalare al Portogallo la seconda squadra tra le prime otto.

Multe ai genitori che tardano a prendere i figli al nido/ "50 euro per i ritardatari"

Il Manchester City ovviamente cercherà di prendersi i quarti di finale che sarebbero un obiettivo considerato minimo; come già detto la squadra di Pep Guardiola deve giocare per il grande traguardo che è quello di sollevare la Champions League, fino a questo momento la storia ha consegnato una sola finale – persa contro il Chelsea – e per il resto tante delusioni. Questa sarà la stagione giusta? Lo vedremo, intanto bisognerà eliminare il Lipsia e dopo il pareggio dell’andata in terra tedesca non sarà facile. Tra poco si giocherà per i risultati di Champions League, aspettiamo i verdetti dei campi…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: RITORNO OTTAVI

Ore 21:00 Manchester City Lipsia (andata 1-1)

Ore 21:00 Porto Inter (andata 0-1)











© RIPRODUZIONE RISERVATA