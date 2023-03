Risultati Champions League/ Diretta gol live score ritorno ottavi (15 marzo)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LA NOTTE DEL NAPOLI!

Sono Napoli Eintracht e Real Madrid Liverpool le due partite che ci faranno compagnia per i risultati di Champions League, mercoledì 15 marzo: entrambe in programma alle ore 21:00, concludono il ritorno degli ottavi di finale e dunque ci consegneranno le ultime due squadre che entreranno nel tabellone dei quarti. Il Napoli chiaramente sogna in grande, volendo arrivare ad un livello mai toccato: forte del 2-0 in Germania, e con un vantaggio enorme in Serie A, la squadra di Luciano Spalletti affronta con assoluta tranquillità e fiducia la sua notte europea, sperando di non incappare in brutti errori.

Lo stesso si potrebbe dire del Real Madrid, chiaramente più abituato a questi contesti: i campioni in carica difendono il roboante 5-2 di Anfield, contro un Liverpool che ha ripreso passo in Premier League e ora può davvero tornare nelle prime quattro ma, per quanto riguarda i risultati di Champions League, dovrebbe arrivare questa sera al termine del percorso, pur se con la squadra di Jurgen Klopp e i tanti giocatori che fanno parte della rosa dei Reds non si può mai davvero dire. Adesso prima che la serata abbia inizio analizziamo qualche altro tema interessante…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Champions League stanno quindi per dirci se il Napoli farà un altro passo avanti in una stagione che sino a questo momento si sta rivelando straordinaria. I partenopei hanno confermato di non essere dominanti soltanto in Italia, ma anche in Europa: dopo un girone straordinario, chiuso a suon di gol e con il primo posto davanti al Liverpool schiantato al Diego Armando Maradona, il Napoli è andato a Francoforte a fare la voce grossa, iniziando in sordina e permettendosi anche di sbagliare un rigore e vedersi annullato un gol per questione di centimetri, per poi avere più volte l’occasione di segnare il terzo gol.

Il discorso sembra chiuso in ogni caso, ma certamente non andrà sottovalutata la voglia dell’Eintracht di ribaltare il risultato; così appunto anche per il Liverpool, è inevitabile che avere in squadra Salah, Firmino, Darwin Nuñez e tutti gli altri, e aver giocato tre finali di Champions League nelle ultime cinque edizioni, può aiutare i Reds ad andare al Santiago Bernabeu mettendolo a ferro e fuoco. Chiaramente bisognerà vedere se l’atteggiamento basterà: il Real Madrid di Carlo Ancelotti resta l’avversaria più difficile da affrontare in questi contesti da dentro o fuori, e poi parte dovendo difendere tre gol di vantaggio…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: RITORNO OTTAVI

Ore 21:00 Napoli Eintracht (andata 2-0)

Ore 21:00 Real Madrid Liverpool (andata 5-2)











