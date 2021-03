Risultati Champions League/ Diretta gol live score, ritorno ottavi (17 marzo)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: MIRACOLO LAZIO?

Bayern Monaco Lazio e Chelsea Atletico Madrid sono le due partite nel quadro dei risultati di Champions League per mercoledì 17 marzo: si completa il ritorno degli ottavi di finale e saremo in campo alle ore 21:00. Ci sono due chiare favorite per la qualificazione, anche se i contesti sono differenti: il Bayern parte in vantaggio netto su una Lazio che ha schiantato allo stadio Olimpico (4-1), per prendersi i quarti la squadra di Simone Inzaghi dovrebbe segnare almeno quattro gol senza subirne e soprattutto la differenza di base tra le due formazioni è netta.

Ha molte più possibilità l’Atletico Madrid, battuto di misura a Bucarest (dove era ufficialmente in casa) e che potrebbe ribaltare tutto con un 2-0 o anche un 2-1: la squadra di Diego Simeone ha sicuramente le carte in regola per espugnare Stamford Bridge ma va ricordato che il Chelsea è in un momento di forma straordinario, e dunque ha il vantaggio del pronostico anche per questo. Ora non resta che aspettare per capire quello che succederà con i risultati di Champions League di questa sera…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati di Champions League dunque siamo pronti a vedere all’opera l’ultima italiana, ovvero la Lazio: a meno di un miracolo però i biancocelesti sono destinati all’eliminazione, perché come abbiamo già visto devono recuperare uno svantaggio incredibile e maturato in casa nei confronti di quella che è la squadra campione d’Europa in carica, che anche in questa stagione sta facendo il vuoto in attesa di scoprire se possa regalarsi un’altra finale. Un Bayern troppo più forte della Lazio, che nel girone di Champions League ha ampiamente fatto il suo e poi è stata sicuramente sfortunata nell’accoppiamento dato dal sorteggio degli ottavi; come abbiamo visto è l’Atletico Madrid ad avere più speranze, anche se andare a vincere a Stamford Bridge non sarà affatto uno scherzo. Forse l’esonero di Frank Lampard sarà stato avventato e poco rispettoso di una leggenda del club, ma la verità di numeri e statistiche è che Thomas Tuchel ha imposto un grande passo a un Chelsea che adesso sta volando, è ancora in corsa in FA Cup e si è riportato nelle prime quattro della Premier League, riuscendo a trasformare (per ora) quella che poteva essere una stagione fallimentare in una cavalcata esaltante al termine della quale potrebbero arrivare parecchie soddisfazioni…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: RITORNO OTTAVI

Ore 21:00 Bayern Lazio (4-1)

Ore 21:00 Chelsea Atletico Madrid (1-0)



