Risultati Champions League/ Diretta gol live score ritorno ottavi (8 marzo)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: TOCCA AL MILAN!

Torna l’appuntamento con i risultati di Champions League, la seconda tornata di partite per il ritorno degli ottavi va in scena alle ore 21:00 di mercoledì 8 marzo e ci propone Bayern Psg e soprattutto Tottenham Milan. La prima delle tre italiane che andrà a caccia dei quarti di finale gioca dunque stasera: ripresosi da un periodo estremamente difficile, anche se con lo scudetto ormai lontanissimo, il Milan va a Londra forte della vittoria per 1-0 timbrata a San Siro, certamente uno dei quei risultati che lasciano la qualificazione in bilico ma anche con il vantaggio di avere due esiti su tre a disposizione, un’arma non indifferente soprattutto sul piano mentale.

Stessa cosa per il Bayern, ma con una sostanziale differenza: la vittoria per 1-0 dei bavaresi nel match di andata è arrivata al Parco dei Principi, dunque non solo Julian Nagelsmann avrà due risultati su tre ma potrà anche giocare tra le mura amiche dell’Allianz Arena, con il Paris Saint Germain delle grandi stelle che ancora una volta rischia una precoce eliminazione e di rimandare l’appuntamento con la gloria. Tra poco scopriremo cosa succederà con i risultati di Champions League per altre due partite nel contesto del ritorno degli ottavi, con la speranza ovviamente che la prima italiana possa farsi valere e passare il turno…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo vicini ad un’altra intensa e importante serata dedicata ai risultati di Champions League. Il Milan ci crede: non potrebbe essere altrimenti avendo vinto la partita di andata, i rossoneri vogliono tornare a quelle sensazioni vissute in un passato ormai lontano e, dopo essere tornati agli ottavi a 9 anni dall’ultima volta, vogliono adesso prendersi i quarti che non conoscono da ben 11 stagioni. Questo è quanto accaduto al Milan, società gloriosa con ben 7 Champions League (o Coppe dei Campioni) in bacheca ma che poi ha vissuto un calo strutturale, anche prima del definitivo addio di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.

Con la lungimiranza e il lavoro di Paolo Maldini e Frederic Massara è arrivato uno scudetto che si attendeva dal 2011, adesso però il Milan è ben consapevole di come la sua vera dimensione sia quella europea ma anche del fatto che per tornare ai fasti del passato bisognerà procedere un passo alla volta, senza farsi prendere dalla frenesia del dover centrare il risultato nell’immediato. Intanto però qualificarsi ai quarti di Champions League, soprattutto dopo aver battuto il Tottenham a San Siro nel match di andata, sarebbe un ulteriore gradino che il club salirebbe; lo stesso come detto si può dire del Psg, che però per mezzi e possibilità in questo momento gioca in un’altra lega pur se il risultato in questa stagione, così come in altri anni, potrebbe essere molto deludente…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: RITORNO OTTAVI

Ore 21:00 Bayern Psg (andata 1-0)

Ore 21:00 Tottenham Milan (andata 0-1)











