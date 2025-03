RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: TORNA IL DERBY DI MADRID!

Ancora risultati Champions League, ancora le grandi emozioni legate al ritorno degli ottavi di finale che si conclude mercoledì 12 marzo: turno inaugurato da Lille Borussia Dortmund alle ore 18:45, poi le altre tre partite alle ore 21:00 e naturalmente spicca il grande derby della capitale spagnola, Real Madrid Atletico Madrid ci terrà nuovamente compagnia in uno scenario ancora tutto da definire, anche se Carlo Ancelotti ha un vantaggio non indifferente avendo vinto al Santiago Bernabeu, la magia di Brahim Diaz (che senza l’infortunio di Bellingham non sarebbe partito titolare) ha risolto il primo match ma ora Diego Simeone ha la possibilità del ribaltone al ritorno.

In casa l’Atletico Madrid ha perso in rimonta in campionato, e dunque non arriva benissimo a un appuntamento che potrebbe dare un altro volto a una stagione già più che positiva; la sfida tra Real Madrid e Atletico Madrid nobilita i risultati Champions League e ancora una volta ci presenta un quadro di straordinario equilibrio, come è sempre stato quando le due rivali cittadine si sono incrociate in questa competizione. Naturalmente stasera ci sono altre tre gare di cui tenere conto, e dunque proviamo ad analizzare il quadro di mercoledì 12 marzo con le sue diverse situazioni, rispetto a quanto era successo nel corso dell’andata degli ottavi.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: DUE SFIDE GIÀ DECISE

Parlando dei risultati Champions League bisogna dire che due sfide appaiono già decise: sicuramente Arsenal Psv, l’andata dei Gunners è stata un capolavoro che, oltre ad aumentare i rimpianti della Juventus, ha messo in mostra una squadra inglese dominante, capace di fare un record con le sette reti segnate e di impartire una lezione di calcio ai poveri olandesi, qui davvero tutto chiuso ma potrebbe esserlo anche a Birmingham, nell’altra partita che si gioca in Inghilterra. Qui, a differenza di quanto era accaduto nel girone, l’Aston Villa ha fatto valere la sua maggiore qualità: il 3-1 sul Bruges appare definitivo, i belgi vanno rispettati ma dovrebbero vincere con due gol di scarto in trasferta per prendersi i tempi supplementari.

Tutto ancora aperto invece al Pierre Mauroy, dove il Lille può giovarsi del gol segnato da Haraldsson una settimana fa: il Borussia Dortmund ha perso ancora in campionato e sta attraversando un periodo ormai lungo di enorme difficoltà, nei risultati Champions League ha sempre trovato un buon rendimento ma ora, per procedere con la qualificazione ai quarti, bisogna vincere su un campo difficile dove è caduto anche il Real Madrid, anche se bisogna dire che si trattava di un momento totalmente diverso all’interno della stagione. Sia come sia, vedremo cosa ci diranno i risultati Champions League tra qualche ora per il ritorno degli ottavi…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: RITORNO OTTAVI

Ore 18:45 Lille Borussia Dortmund (andata 1-1)

Ore 21:00 Arsenal Psv (andata 7-1)

Ore 21:00 Aston Villa Bruges (andata 3-1)

Ore 21:00 Atletico Madrid Rea Madrid (andata 1-2)