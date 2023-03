Risultati Champions League/ Diretta gol live score ritorno ottavi (martedì 7 marzo)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE PRIME DUE PARTITE!

Siamo pronti a vivere il primo appuntamento con i risultati di Champions League per il ritorno degli ottavi di finale: abbiamo infatti, martedì 7 marzo, le prime due partite che si giocano entrambe alle ore 21:00 e sono Benfica Bruges e Chelsea Borussia Dortmund. La situazione di partenza è diversa: per il Benfica infatti sembra essere tutto facile dopo il 2-0 timbrato all’andata in Belgio, con una vittoria esterna con due gol di scarto il Bruges otterrebbe “solo” i tempi supplementari e ovviamente sappiamo quanto sia complicato anche solo andare a fare risultato al Da Luz, soprattutto in contesti come questo.

Il Borussia Dortmund invece parte con un vantaggio minimo sul Chelsea: i gialloneri chiaramente hanno due risultati su tre a disposizione e soprattutto sperano nella scarsa vena dei Blues, che in questo 2023 stanno faticando tantissimo e sono davvero lontani dalla possibilità di tornare a giocare non solo la Champions League, ma addirittura la Premier League. Vedremo insomma cosa succederà sui campi nei risultati di Champions League; aspettando che il ritorno degli ottavi prenda il via possiamo fare qualche considerazione sulle partite che ci attendono…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Manca sempre meno al via della prima serata che con i risultati di Champions League ci consegnerà il ritorno degli ottavi: possiamo dunque ricordare che come all’andata si tratterà di quattro appuntamenti distinti, perché ogni sera (sempre martedì e mercoledì) si giocano due partite e dunque dovremo aspettare la prossima settimana per scoprire l’intero quadro delle formazioni che si qualificheranno ai quarti. Come detto il Benfica parte con un buon vantaggio: il Bruges ha sognato nel corso della fase a gironi ma poi, già dalla partita contro il Porto decisiva per il primo posto, sembra essere tornato nei ranghi.

Possiamo comunque dire che la squadra belga sia andata oltre i propri limiti perché in pochi la aspettavano anche solo agli ottavi; di sicuro questa è una bella occasione per un Benfica che certamente è inferiore a certe avversarie che si troverebbe poi di fronte nei quarti, ma che ha la possibilità di sorprendere ulteriormente come del resto ha già fatto nel girone, strappando il primo posto al Psg con cui ha pareggiato due volte – e bisogna purtroppo ricordare anche la doppia vittoria nei confronti della Juventus.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: RITORNO OTTAVI

Ore 21:00 Benfica Bruges (andata 2-0)

Ore 21:00 Chelsea Borussia Dortmund (andata 0-1)











