Risultati Champions League/ Diretta gol live score ritorno ottavi (martedì 8 marzo)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: INTER PER L’IMPRESA!

I risultati di Champions League per le partite di martedì 8 marzo sono quelli che aprono il programma del ritorno degli ottavi: Bayern Salisburgo e Liverpool Inter si giocano alle ore 21:00, e per i nerazzurri ci sarà la caccia alla grande impresa. Ovvero, quella di ribaltare lo 0-2 subito a San Siro dal Liverpool e volare ai quarti. Difficile, molto difficile anche perché i Reds hanno ripreso straordinario vigore in Premier League; ricordiamo comunque che la Uefa ha eliminato la regola che assegnava valore doppio ai gol segnati in trasferta, forse un appiglio per Simone Inzaghi anche se, di fatto, la cosa questa sera aiuterebbe maggiormente il Liverpool.

Regola da considerare invece all’Allianz Arena, dove un Bayern in calo – anche in Bundesliga – riparte dal pareggio strappato al 90’ a Salisburgo, un risultato che certamente non era nei piani di Julian Nagelsmann che, pur partendo totalmente favorito contro l’avversaria austriaca, sa bene che in questo momento la qualificazione non sia scontata. Vedremo dunque quello che succederà sui due campi coinvolti nei risultati di Champions League per il ritorno degli ottavi; mentre aspettiamo che le partite prendano il via possiamo, come sempre, fare qualche utile considerazione sui temi principali che verranno toccati nel corso della serata.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca dunque tra poco per i risultati di Champions League legati al ritorno degli ottavi. L’Inter, dopo un periodo di appannamento che ha rimesso in totale discussione la corsa al secondo scudetto consecutiva, è tornata a ruggire in Serie A e, sfruttando il turno contro il fanalino di coda Salernitana, si è presa una serata di divertimento e 3 punti schiantando i campani a San Siro, con l’ottima notizia del ritorno al gol di Lautaro Martinez che, a digiuno da dicembre, ha realizzato una tripletta. Altre due reti le ha messo a segno Edin Dzeko e così Simone Inzaghi ha finalmente festeggiato il ritorno alla vittoria.

In Champions League chiaramente le cose saranno molto più complicate perché, nonostante la partita di orgoglio e concretezza disputata all’andata, i nerazzurri hanno subito dal Liverpool due gol nel finale, i Reds l’hanno vinta grazie alle individualità (soprattutto grazie a quelle) e adesso nella bolgia di Anfield hanno chiaramente il vantaggio del pronostico per volare ai quarti. Così il Bayern, che però come detto parte da un risultato diverso; i bavaresi sabato hanno pareggiato in casa contro il Bayer Leverkusen e forse hanno rimesso in discussione la vittoria di un Meisterschale che sembrava aver già preso la strada di Monaco. Aspettiamo dunque di scoprire quali saranno i risultati di Champions League per il ritorno degli ottavi…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: RITORNO OTTAVI

Ore 21:00 Bayern Salisburgo (andata 1-1)

Ore 21:00 Liverpool Inter (andata 2-0)



